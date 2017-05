Nosvinējuši jubileju ar lielkoncertu, «Iļģi» izdod izlases albumu

14. maija vakarā postfolkloras grupa «Iļģi» kopā ar vairāk nekā tūkstoti dejotāju «Arēnā Rīga» priecēja skatītājus uzvedumā «Spēlēju. Dancoju. Dejoju». Ar šo koncertu apvienība atzīmēja savu 35. dzimšanas dienu, un svinības turpinot sarūpēts arī jauns albums. Jaunajā diskā iekļautas tieši tās dziesmas, kas horeogrāfa Jāņa Purviņa vadībā tika izdejotas Arēnā «Rīga», kā arī jauni skaņdarbi.

«Sauksim šo albumu par divpusēju izlasi. Tajā iekļauti 20 skaņdarbi. No vienas puses – mūzika, ko mēs spēlējam atkal un atkal nu jau 35 gadus, no otras – dejas, kas guvušas horeogrāfu un skatītāju atzinību un ko visu paaudžu dejotāji joprojām izpilda ar prieku. Līdz koncertam, kurā tiek izdejota Iļģu mūzika, ceļš ir bijis ilgs. Vispirms – mūzika, kas iedvesmo radīt dejas. Un te varam lepoties, ka esam latviešu grupa, kuras mūzika horeogrāfiju veidošanā izmantota visbiežāk – tuvu simtam. Taču precīzu skaitu nezinām, jo daudzas jaundejas tapušas tālumā, deju kopās, kas darbojas ārpus Latvijas, un bieži rezultātu neesam redzējuši. Vairākkārt esam aicināti radīt mūziku īpaši Deju svētkiem. Mūsu jaunākais veikums – mūzika vienai no četrām daļām Latvijas valsts simtgades Deju svētku deju lieluzvedumam Māras zeme. To pilnībā redzēsim 2018. gadā, taču šajā koncertā (un līdz ar to – albumā) skan viens no Iļģu 7 jaunradītajiem skaņdarbiem,» par jauno izlasi un koncertu pārdomās dalās «Iļģu» līdere Ilga Reizniece.

Jaunais albums ierobežotā tirāžā CD formātā no nākamās nedēļas būs pieejams Latvijas ierakstu veikalos.

Nupat aizvadītajā lielkoncertā kopā ar «Iļģiem» piedalījās bērnu deju kolektīvi «Auseklītis» (Rīga), «Dzintariņš» (Rīga), «Teiksmiņa» (Rīga), «Zelta sietiņš» (Rīga), jauniešu deju ansambļi «Daiļrade» (Rīga), «Dancis» (Rīga), «Līgo» un «Līgo studija» (Rīga), «Rotaļa» (Rīga), «Zīle» (Ķekava), vidējās paaudzes deju kolektīvi «Dancis» (Rīga), «Līgo» (Rīga), «Mana rotaļa» (Rīga) un Teiksma (Rīga), kā arī senioru deju kolektīvi «Baltābele» (Garkalne), «Ozolnieki» (Ozolnieki), «Sidrabaine» (Ķekava) un «Tacis» (Carnikava). Savukārt lielkoncerta otrajā daļā «Spēlēju, dancoju» uzstājās deju skolas «Dzirnas», «TDA Vektors» dalībnieki.

Koncerta radošo komandu veidoja horeogrāfi Jānis Purviņš un Agris Daniļevičs, kā arī režisore Inga Tropa, savukārt grupai uz skatuves pievienojās vairāki viesmākslinieki.