Pašmāju grupa «All Day Long» laiž klajā pirmo albumu

Viena no Latvijas ilglaicīgākajām un joprojām aktīvajām ska/punk grupām «All Day Long» nāk klajā ar jaunām dziesmām un nedēļas beigās «Naba Music/ Melo Records» apgādā izdod albumu. Piektdien, 26. maijā, norisināsies grupas jaunā albuma - «All Day Long» prezentācijas pasākums Rīgā, alternatīvās mūzikas klubā «Depo».

Grupas «All Day Long» pirmsākumi meklējami 1998. gadā, kad grupu, būdami vēl pamatskolnieki, dibina brāļi Ģirts un Gints Norlindi, bundzinieks Edgars Āboliņš un «All Day Long» ilggadējais solists un vokālists Oskars Zariņš. Kopš tā laika apvienības muzikālais virziens lēnām mainījies no toreiz visiem grupas dalībniekiem tuvā Kalifornijas poppanka, laika gaitā «All Day Long» sastāvā uzņemot pūšamo instrumentu sekciju un pārtopot par pilnvērtīgu ska/punk kolektīvu. Grupas sastāvs mainījies vairākkārt, taču pūšamie instrumenti allaž palikuši par nu jau nemainīgu, nozīmīgu sastāva un skanējuma daļu.

Lai arī kopš 1998. gada dažādos interneta resursos parādījušies vairāki «All Day Long» ieraksti, grupa tos nekad nav apkopojusi vienuviet, katru dziesmu, arī 2008. gada singlu «I Wish You Were Not My Dream» ierakstot un izdodot atsevišķi. Nu beidzot pienācis laiks, kad dziesmas ierakstītas vienotā albumā – gan daudziem žanra pazinējiem labi zināmā «Fireman», gan pēdējo gadu veikumi. Albumu izdod «Naba Music/ Melo Records».

Pirmais singls «Timebomb» no gaidāmā albuma klausītājiem jau ir pieejams grupas bandcamp.com vietnē, savukārt albumu iegūt savā īpašumā būs iespējams no 25. maija. Tas ierakstīts Egona Kronberga studijā, pēcapstrāde veikta «Moathouse Studio» ASV, Floridā, pie pasaulē populārās ska/punk apvienības «Less Than Jake» basģitārista Rodžera Limas (Roger Lima).

Noklausies dziesmu "Timebomb" Timebomb by All Day Long

Īpaši Radio NABA ir radīta dziesma «Zvanu skaņa» (tiek izpildīts japāņu un latviešu valodās), kas šonedēļ sāks skanēt arī Latvijas radio viļņu nopietnākajā latviešu mūzikas topā – Radio NABA top 10LV.

«All Day Long» albuma prezentācijas koncerti notiks 25. maijā Daugavpilī, klubā «Artilērijas pagrabi», 27. maijā Liepājā, rokklubā «Fontaine Palace», savukārt 26. maijā Rīgā par prezentācijas vietu izvēlēts klubs «Depo», kurš savulaik varēja pilnvērtīgi tikt uzskatīts par «All Day Long» «otrajām mājām».