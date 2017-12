Zināmi mūziķi, kas cīnīsies par ceļazīmi uz Eirovīziju. Arī Markus Riva

Šosezon konkursā piedalīsies pieci solisti, astoņas solistes un astoņas grupas vai vokālās grupas. Kā autore konkursā atgriezusies pirmā gada uzvarētāja Aminata, viņa sarakstījusi dziesmu «What I Had With You» un uzticējusi to izpildīt Ed Rallidae. Dziesmas producents atkal ir Kaspars Ansons - šis duets ir viens no pieredzes bagātākajiem autora – producenta duetiem Latvijā, abi vienīgie divas reizes pēc kārtas pārstāvējuši Latviju lielajā Eirovīzijā un izcīnījuši Latvijai vietu finālā.

Dziedātājs Markus Riva, nav izlaidis nevienu «Supernovas» sezonu un piedalās jau ceturto reizi.

Otro reizi uz «Supernovas» skatuves kāps arī Edgars Kreilis, «Dvīnes», Lauris Valters, Ed Rallidae, Sabīne Geiba grupas «Hypnotic» sastāvā, Monta, kura iepriekš piedalījusies «Supernovā» kā grupas «My Radiant You» fona vokāliste, un Katrine Lukins.

Šosezon konkursā piedalās arī viena dalībniece ar dziesmu latviešu valodā – Madara ar dziesmu «Esamība». Viens no konkursantiem – Ritvars – nekad nav kāpis uz tik lielas skatuves, savukārt grupas «In My Head» soliste Evija Smagare jau koncertējusi kopā ar grupu «Prāta vētra», piedaloties grupas koncertturnejā «Vēl viena klusā daba».

Viena konkursa dalībniece dzīvo ASV un šobrīd pastiprināti apgūst latviešu valodu. Laura Rizzotto ir dzimusi Brazīlijā, viņas tēvs ir latvietis, bet māte portugāļu izcelsmes. Grupa «Kris & Oz» trīs gadus konkursam pieteikusi dziesmas, un tikai šogad žūrija viņus pamanīja un uzaicināja uz noklausīšanos.

Akadēmiski visizglītotākā dalībniece ir pianiste un dziedātāja Katrīna Gupalo.

«Supernova 2018» dalībnieki – solistes

Agnese Stengrevics «You Are My World». Dziesmas autori: Helvijs Stengrevics, Agnese Stengrevics

Liene Greifāne «Walk the Talk». Dziesmas autori: Liene Greifāne, Ylva Persson, Linda Persson

Mionia «You». Dziesmas autore - Maija Līcīte

Laura Rizzotto «Funny Girl». Dziesmas autore - Laura Rizzotto

Madara «Esamība». Dziesmas autore - Madara Fogelmane

Katrine Lukins «Running Red Lights». Dziesmas autori: Katrine Lukins, Andris Lūkins, Kaspars Ansons

Monta «1000 Roses». Dziesmas autore - Monta Ķimene

Jenny May «Soledad». Dziesmas autori: Maija Stuģe, Martin Karl Hägglund, Martin Björn Hanzén, Tim Erik Åström, Michael Javier Hernan Barraza Alfaro

«Supernova 2018» dalībnieki – solisti

Markus Riva «This Time». Dziesmas autori: Markus Riva, Kaspars Ansons, Edgars Krastiņš, Quincy Thompson

Edgars Kreilis «Younger Days». Dziesmas autori: Edgars Kreilis, Kaspars Ansons

Ritvars «Who’s Counting?». Dziesmas autori: Rihards Lībietis, Mārcis Vasiļevskis, Toms Lisments, Kristīne Pleša, Erna Daugaviete, Toms Kursītis, Mārtiņš Miļevskis, Dāvis Bindemanis, Sabīne Žuga

Lauris Valters «Lovers Bliss». Dziesmas autori: Lauris Valters, Reinis Briģis

Ed Rallidae «What I Had With You». Dziesmas autori: Aminata Savadogo, Kaspars Ansons

«Supernova 2018» dalībnieki – grupas