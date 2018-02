«Supernova 2018» debitanti - vai mēs esam viņus jau iepriekš dzirdējuši?

Agnese Stengrevics

Jaunā dziedātāja Agnese Stengrevics 2017. gada nogalē kopā ar savu tēvu Helviju Stengrevicu radīja jaunu versiju tēva sarakstītajai dziesmai «Ticot, mīlot un gaidot», kas ir viena no skaistākajām latviešu Ziemassvētku dziesmām.

Katrīna Gupalo & The Black Birds

Pianiste, komponiste, aktrise un producente Katrīna Gupalo skatītāju uzmanību piesaistījusi un kritiķu ievērību iemantojusi, pateicoties izrādei 100 gadi ar Piafu un džeza teātri «Pēc pusnakts» (After Midnight).

Sudden Lights

Jaunā grupa «Sudden Lights» ar 2017. gada rudenī izdoto albumu Priekšpilsētas ir viena no pagājušā gada spilgtākajām debijām Latvijas populārajā mūzikā. Klausītājiem vispazīstamākā būs dziesma Priekšpilsētas valsis, kas ir «Sudden Lights» pirmais radio singls.

Laura Rizzotto

Latviešu izcelsmes brazīlietes Lauras Rizotos (Laura Rizzotto) vārds Latvijas klausītājiem ir jauns, taču dziedātāja mūziku rada jau no 11 gadu vecuma, un ir sarakstījusi vairāk nekā 100 dziesmu. Tāpēc pilnīgi iespējams, ka iepriekš dziedātāja ir redzēta vietnē YouTube, kur, piemēram, Lauras dziesmai «Red Flags» ir jau 237 694 skatījumu.

Madara

Lai gan šobrīd čelliste Madara Fogelmane sevi izpauž akadēmiskajā mūzikā, klausītāji Latvijā viņu iepazina kā postroka grupas «Das Sonntags Legion» dalībnieci.

Mionia

Mūziķe un komponiste Mionia savus lielāka un mazāka formāta darbus izpildījusi dažādos festivālos visā pasaulē. Viņa ir bijusi pianista Lubomira Meļņika (Lubomyr Melnyk) 2015. un 2016. gada Eiropas turnejas īpašā viešņa.

Kris & Oz

2016. gadā grupa Kris & Oz izdeva mini albumu «Image Of You» un videoklipu dziesmai «If Only I Could».

In My Head

«In My Head» apvieno trīs mūziķus - Eviju Smagari, Armandu Varslavānu un Rugo. Pagājušajā gadā grupas singls «Love Had You Lost» bija dzirdams radiostaciju rotācijās.

Monta

Jaunā dziedātāja Monta raksta pati savas dziesmas un ir piedalījusies dažādos projektos, tostarp bijusi repera Ozola pavadošās grupas vokāliste un Normunda Rutuļa koncertu īpašā viešņa. Supernova skatītāji viņu noteikti atcerēsies no 2017. gada, kad Monta uz skatuves kāpa grupas «My Radiant U» sastāvā.

Rahu the Fool

«Rahu the Fool» mūziķus atpazīsim no grupas «The Coco'nuts» un džeza mūzikas sastāviem. «Rahu the Fool» repertuāru veido gan latviešu, gan amerikāņu tradicionālā mūzika, kā arī pašu mūziķu sacerētas kompozīcijas. Pirmais singls «Rag Mama Rag» – Amerikāņu ragtime blūzs, ko kādreiz izpildījis «Blind Boy Fuller».

Ritvars

Tā vien šķiet, ka Ritvars savu dziesmu rakstīšanas talantu taupījis īpaši konkursam «Supernova». Dziesma «Who's Counting?» ir viņa pirmā jebkad publiskotā dziesma. Tā tapusi kopā ar ģitāristiem Rihardu Lībieti un Mārci Vasiļevski un citiem muzikāliem domubiedriem, kuri ir arī «Rihard Lībietis Orchestra» dalībnieki.