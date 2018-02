Pirmie «Supernova» finālā iekļūst Liene Greifāne un Edgars Kreilis

Rīgas Kinostudijā sestdienas vakarā notika autoru un izpildītāju konkursa «Supernova 2018» pirmais pusfināls, no kura tālākai cīņai finālā par ceļazīmi uz lielo Eirovīziju iekļuva divi mākslinieki - Liene Greifāne un Edgars Kreilis.

Diemžēl cīņu par ceļazīmi neturpinās «Katrīna Gupalo and The Black Birds», «Rahu The Fool», «Dvīnes», Agnese Stengrevics un «Sudden Lights».

Otrajā pusfinālā 10. februārī par biļeti uz lielo konkursu Portugālē cīnīsies «Hypnotic», Madara, Markus Riva, «In My Head», Ritvars, Monta, «Riga Reggae», savukārt trešajā pusfinālā 17. februārī uz skatuves kāps Jenny May, Ed Rallidae, Katrīne Lukins, Lauris Valters, Mionia, «Kris & Oz» un Laura Rizoto.