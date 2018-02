Paulam un Ziedonim veltīts projekts publicē albumu

Projekta kodols - mūziķis Raimonds Gusarevs un DJ Monsta piešķīruši jaunu skanējumu Raimonda Paula dziesmām ar Imanta Ziedoņa vārdiem, kuras albumā izpilda Renārs Kaupers, Goran Gora, Māra Upmane-Holšteine, Jānis Strapcāns, Elizabete Vētra un reperis Edavārdi.

«Šī ir unikāla iespēja - strādāt ar R.Paulu un I.Ziedoni vienlaicīgi. Tā ir liela atbildība, jo jāatrod balanss svaru kausos starp mūziku un dzeju. Liels prieks, ka šā projekta ietvaros bija iespēja sadarboties ar DJ Monsta. Arī visi iesaistītie mūziķi izpildīja savu mājasdarbu lieliski, tādēļ iesaku katram klausītājam novērtēt to, kā šīs dziesmas caur savu prizmu ir izlaidis katrs mūziķis. Bija ļoti interesanti vērot, cik lielā mērā viņi bija gatavi izkāpt no savas komforta zonas un cik pārsteidzoši tālu viņi galu galā izkāpa. Tas bija negaidīti labi, paldies,» tā Raimonds Gusarevs, kas plašāk pazīstams arī kā El Mars.

«Strādājot ar mūziku, ir interesanti sekot līdzi radošajam procesam - vērot, kā mūzika no sākotnējās idejas mainās un attīstās tā, it kā dzīvotu pati savu dzīvi ar saviem noteikumiem. Lai cik tālu mēs arī aizietu savā radošajā procesā, pašu galveno ideju atstājām - dot otro elpu Maestro dziesmām. Šis albums ir viens no maniem atbildīgākajiem darbiem,» tā DJ Monsta vērtē savu iesaisti projektā «Visas taisnības».

Albumu CD formātā varēs iegādāties koncertos 2., 3. un 4. martā, RISEBA Arhitektūras un mediju centra H2O 6 Aisteres zālē, Aisteres ielā 2, Rīgā.

Biļetes uz koncertiem iepriekšpārdošanā ir pieejamas ekase.lv.