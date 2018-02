«Zelta mikrofona» ieguvējs ansis: «Hiphops šobrīd Latvijā ir ļoti spēcīgs»

«Kā jau dzīvos organismos, tas notiek viļņveidīgi – šobrīd tas ir uzplaukums, bet būsim reāli, ka drīz varētu tas viss iet arī uz leju, bet tagad patiesi ir labs laiks hiphopa žanram,» tā ansis. Vaicājot, par kuru no saviem kolēģiem ir vislielākais prieks, gandarījums un lepnums, ansis nosauc visus, jo šogad, viņaprāt, šī kategorija ir visstiprākā un spēcīgākā pēdējo gadu laikā.

Nominācijā «Labākā debija» balvu ieguva VIŅA jeb Zelma Jēgere, kura starp daudzajiem vīriešiem šajā žanrā kā dāma jūtas ļoti labi, lai gan, kā pati atzīst, gaida, kad parādīsies vēl kāda daiļā dzimuma pārstāve hip-hop stilā. Saņemtā atzinība būs labs pamudinājums un stimuls darboties arī turpmāk, taču, vai tas būs arī kā zināms slogs no apkārtējiem, ka tagad uz viņu tiks liktas lielākas cerības, to gan VIŅA noliedz. «Man pats svarīgākais ir nevis tas, ko par mani domās citi, bet fakts, ka mana mūzika ir tik kvalitatīva, cik vien iespējams». Kas interesanti – šajā kategorijā no pieciem nominantiem divi ir no Valmieras puses – VIŅA un Reinis Kapone, turklāt abi pārstāv hip-hop žanru. «Vai Valmierā dzimst jaunās zvaigznes? Tā izskatās, bet nevarētu gan teikt, ka Valmierā hip-hop žanrs ir ļoti attīstīts, bet prieks, ka abi ar Reini esam šeit,» tā Zelma Jēgere.

Viena no «Zelta mikrofons» kategorijām ir «Radio hits». Radio Skonto ētera personība Valdis Melderis gan noliedz, ka šī būtu kategorija, kura balstās tikai uz radio mūzikas redaktoru dziesmu izvēli. «Reizēm mūzikas redaktoram var atšķirties domas un viedoklis no tā, ko domā tauta. Man pašam tā ir bijis, kad pēc saņemtas jaunas dziesmas es zvanu un prasu, vai jums nav kas cits, lai gan pēc tam tieši šis skaņdarbs kļūst par hitu. Man pašam tā bija ar dziesmām «Ripoja akmens» un «Melanholiskais valsis,» atzīstas ētera personība. Šādus pasākumus viņš uzskata par ļoti vērtīgiem, jo iespējams uzzināt, kas vispār notiek Latvijas mūzikā.