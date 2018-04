Eirovīzijas spīdeklis Justs svin debijas albumu ar turneju

«Šāds koncertēšanas veids - klubos un šādā sastāvā arī man ir kas pilnīgi jauns un pārsteidzošs, uzstājamies kopā ar DJ Makree un «Sin Silettos» deju studijas dejotājām, mums ir īpaši šai koncertprogrammai veidota horeogrāfija,» par pārsteigumiem koncertos saka Justs.

Koncertprogrammā kompozīcijas no jaunā albuma «Here I Am» savijas kopā ar jau zināmajām Justa dziesmām. Domājot par albuma veidoto atmosfēru un deju ritmiem, turnejas koncertu vietas ir izvēlētas, lai klausītājiem sniegtu vislabāko deju mūzikas un ballītes pieredzi. Koncertu neatņemama sastāvdaļa ir arī «Sin Stilettos» deju studijas dejotājas un spēle ar UV gaismu efektiem.

FOTO: Publicitātes

Debijas albumā piecas no astoņām dziesmām ir veidotas sadarbībā ar progresīvo deju mūzikas producentu Makree, kurš albumā izceļ jaunas deju un svaigas house mūzikas garšas. Divas no albuma dziesmām ir radītas «RIGaLIVE» dziesmu rakstīšanas nometnē, bet viena dziesma ir veidota kā atkāpe no mūsdienu elektroniskās mūzikas, atgriežoties pie akustiskās skaņas burvības.

Līdz šim no albuma klajā nākuši divi singli «Are You There» un «Uz palodzes», otrais singls «Uz palodzes» vairākas nedēļas bija lielākās Latvijas radiostacijas LR2 spēlētākā dziesma.

Divi turnejas «Here I Am» koncerti jau aizvadīti Liepājā un Jelgavā (aplūko foto).

Atgādinām, ka 2016. gadā Justs Sirmais ar dziesmu «Heartbeat» pārstāvēja Latvijas Eirovīzijas konkursā.