25. aprīlī dienas gaismu ieraudzīs Jelgavas poproka apvienības «Prāta vētra» jaunākais studijas albums «Par to zēnu, kas sit skārda bungas». Albuma atvēršana fanu lokā notika otrdien, kādā no tirdzniecības centriem. Aplūko video no prezentācijas.