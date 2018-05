Atskats uz «RIGaLIVE» dziesmu rakstīšanas nometnes otro sesiju

Pēc «Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/Latvijas Mūzikas eksporta» iniciatīvas un ar LaIPA, kā arī Kultūras ministrijas atbalstu jau otro reizi tika rīkots starptautisks pasākums mūzikas industrijas pārstāvju savstarpējas sadarbības veicināšanai, profesionalitātes līmeņa celšanai un pieredzes apmaiņai - dziesmu rakstīšanas darbnīca «RIGaLIVE». Piedāvājam nelielu video atskatu no radošās nometnes!

Šajā pavasarī tika saņemti gandrīz simts pieteikumu, no kuriem «RIGaLIVE» organizatori atlasīja 27 mūziķus, kas piedalīsies dziesmu rakstīšanas nometnē, to starpā ir arī Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Linda Leen, Ansis, Arnis Račinskis, Markus Riva, kā arī dalībnieki no Lietuvas un Lielbritānijas.

«RIGaLIVE 2018» dziesmu rakstīšanas otrā sesija norisinājās aprīļa sākumā – pirmajā dienā notika dalībnieku iepazīšanās, lekcijas un darbnīcas, otrajā un trešajā dienā astoņas komandas, kas katra sastāvēja no trīs mūziķiem – izpildītāja, dziesmu autora un producenta – astoņas stundas intensīvi strādāja pie jaunu dziesmu tapšanas, kas katras dienas noslēgumā tika prezentētas citām komandām un mūzikas industrijas ekspertu panelim. Divu dienu laikā tika radīti 16 jaunu dziesmu demo.

Pirmās «RIGaLIVE» sesijas laikā radītās dziesmas jau nonākušas pie klausītājiem «(My Heart Beats) Stacatto», dziesma dzirdama lietuviešu dziedātājas Jurgas izpildījumā, šai dziesmai ir tapusi arī lietuviešu versija. Dueta «Dvīnes» dziesmai «More Than Meets The Eye», ar kuru viņas piedalījās konkursā «Supernova 2018», tapa versija arī latviešu valodā «Spēj to saredzēt». Justa jaunajā albumā «Here I Am» ir iekļautas divas nometnes laikā tapušās dziesmas «Falling Down» un «One More».