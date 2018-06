Grupa «The Coco'nuts» izdod jaunu albumu «No Other Way Out»

Kā skaidro grupas pārstāvji, albums ir par jaunām atklāsmēm par dzīvi. «Kad rakstījām albumu, bijām sailgojušies pēc skaistuma un nodevāmies tā meklējumiem melodijā. «No Other Way Out» ir par to skaistumu, ko ikdienā nepamanām, par ļaušanos un uzticēšanos dzīvei, par atlaišanu un nebaidīšanos no zaudējumiem. Par noticēšanu neizskaidrojamajam un nebaidīšanos no melanholijas,» norāda grupas pārstāvji.