Šonedēļ notiek festivāls Kilkim Žaibu

Viens no galvenajiem viesiem ir leģendārās amerikāņu death metal grupas «MORBID ANGEL» bijušais vokālists David Vincent ar savu jauno grupu «I Am Morbid», programmā tikai labākās kompozīcijas no pirmajiem četriem «Morbid Angel» albumiem – «Altars of Madness» (1989), «Blessed Are the Sick» (1991), «Covenant» (1993) and «Domination» (1995)!