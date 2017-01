Pikaso publisko pirmo singlu no gaidāmā EP

Pikaso. Foto: Publicitātes

Mūziķis Pikaso laiž klajā pirmo vēstnesi no šogad plānotā minialbuma angļu valodā. Dziesma «U (Can Keep Your Cools)» tapusi sadarbībā ar Jāni Aišpuru (The Sound Poets) un Arni Račinski (Laika suns).