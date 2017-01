Jauns vārds mūzikā: Dabstepa producents «Bassgrun»

Elektroniskās mūzikas producents «Bassgrun» izdevis singlu «Humanity», kuram uzfilmēts arī videoklips. Videoklipā redzamas ainas no Valmieras pilsētas. «Videoklips ir tapis ilgu laiku. Pati doma ir pārdomāta vairākas reizes, jo priekšlikumi bija dažādi, bet nonācām pie secinājuma – jāizveido tas, kas cilvēkiem liksies nedaudz nesaprotami, nedaudz nepiedienīgi,» skaidro videoklipa režisors Sergejs Sidorovičs.

«Bassgrun» ir Rihards Romušs, kurš pērnā gada martā netālu no Valmieras izveidoja pats savu mūzikas ierakstu izdevniecību «Lock’n’Load».

«Mērķis bija izveidot nedaudz citādāku pasauli, parādīt to no cita skatu punkta. Šis singls parāda mana tēla būtību un paskaidro to. Es producēju diezgan smaga žanra mūziku, tā man iet pie sirds, un no šāda tipa mūzikas es iedvesmojos. Singls ir tapis diezgan ilgi, tajā ir ieguldīts liels darbs, par ko arī esmu gandarīts, kas beigās ir sanācis. Pie šā darba es neapstājos. Nākotnē ir gaidāmi jauni skaņdarbi,» pastāstīja darba autors.

Bassgrun «Humanity»