«Auļi» ar jaunu video aicina svinēt Meteņus un budina iet budēļos

Dūdu un bungu grupa «Auļi» turpina iepazīt senās latviešu tradīcijas. Pērn «Auļi» laida klajā savu piekto studijas albumu «Gadalokos», kurā katra no ietvertajām 16 kompozīcijām veltīta kādai no gadskārtām senajā latviešu kalendārā. Tuvojoties Meteņiem grupa piedāvā mūzikas videoklipu skaņdarbam «Metens», kurā tradīcijai pietuvinātā formā atainota budēļos iešana un lauku un mājinieku budināšana – modināšana – pēc garās ziemas.

Folkloras kopas «Grodi» budēļu vadītājs Jānis Jasjukevičs par budēļiem: «Budēļi ir auglības gari. To mītnes vieta ir labības lauki. Rudeņos, ar īpašiem Jumja ķeršanas rituāliem šos auglības garus labības pļāvēji liek gulēt, bet Meteņos – pavasara sākumā – modina augšā. Budēļi pavēsta par pavasara tuvošanos un modina auglības spēkus cilvēkos un zemē. Budēļos tradicionāli iet tikai vīrieši, jo viņi ir tie, kas laukus apar, apsēj un kopj. Meteņos budēļi staigā no mājas uz māju, no sētas uz sētu, no lauka uz lauku, ceļā veicot dažādas rituālas darbības, un ar to palīdzību svētot un darot auglīgus laukus, lopus un māju iemītniekus. Meitas, kuras dabū budēļa pērienu, visu gadu ir stipras un veselas, auglīgas - viņām izdodas visi iesāktie darbi, kā arī ir pamatotas cerības rudenī iziet pie vīra. Budēļus mājinieki gaida, vienmēr pacienā, jo uzskata, ka līdz ar budēļiem mājās un laukos ienāk svētība, tiek aktivizēts auglības un dzīvības spēks. Budēļiem projām ejot, mājas iemītnieki tos kārtīgi pabaro un dod līdzi cienastus. Enerģijas apmaiņai ir jānotiek!

Šī senā Zemgales tradīcija – budēļos iešana - bija gandrīz aizmirsta. Bet, pateicoties folkloras kopai «Grodi» un ģeologam, dabas un kultūras pētniekam Viktoram Grāvītim, XX gadsimta deviņdesmitajos gados budēļi atkal atdzima Latvijā. Ik gadu Latvijas folkloras biedrības rīkotajos starptautiskajos masku tradīciju festivālos Grodu budēļi nes svētību un modina pavasari. Nu jau ir modušies arī šīs tradīcijas turpinātāji Zemgalē.»

«Paldies folkloras kopas «Grodi» budēļiem par iespēju iejusties budēļu maskās un padomiem tradīcijas iepazīšanas procesā! Paldies viesmīlīgajiem «Ruķeļu» māju saimniekiem Jurim un Dainai Zalāniem par budēļu uzņemšanu un cienāšanu! «Auļiem» šī ir nenovērtējama pieredze, jo esam tradīciju aplūkojuši ne tikai no teorētiskā skatupunkta, bet arī pamēģinājuši paši būt daļa no tās. Līdz šim piedāvājām klausītājiem pašiem iztēloties un vizualizēt «Auļu» gadskārtām veltītos skaņdarbus, bet nu gribam parādīt, kā izskatās, kad Auļi iet budēļos!» ar prieku atceroties filmēšanas procesā piedzīvoto, saka grupas «Auļi» dūdinieks Kaspars Bārbals.

Auļi "Metens"

Video režija - Kaspars Bārbals, Gatis Indrēvics. Montāža - Kaspars Bārbals, Gatis Indrēvics, Ēriks Kukutis. Operatori - Gatis Indrēvics, Ēriks Kukutis.

