Pēc ilgākas pauzes DJ Ella publicē jaunu dziesmu

Dziedātāja Elīna Fūrmane, kas pazīstama arī ar skatuves vārdu DJ Ella, pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal publicē jaunu dziesmu «In Love», kas apzināti ir publicēta Svētā Valentīna dienā, jo pilnībā ir veltīta mīlestībai. Dziesmas producenti ir «Labo ierakstu studija», gandrīz visi tie paši producenti, kas strādāja pie Ellas līdz šim veiksmīgākā albuma «Welcome To The Club», kas tika izdots vairākās pasaules valstīs, tostarp ASV, kur pašlaik dzīvo un uzturas pati izpildītāja.

Elīna Fūrmane: «Es visiem mīlētājiem novēlu mīlēt un tikt mīlētiem, jo tā ir viena no dzīves vislielākajām laimēm. Lai maza daļiņa no manis aizceļo pāri okeānam un priecē jūsu sirdis! Man jāsaka lielu paldies Lotaram Lodziņam, Jānim Kalvem, Rodionam Gordinam un Janai Kask. Ar Lotaru un Jāni strādājām pie mana līdz šim veiksmīgākā albuma «Welcome To The Club». Puiši, manuprāt, ir visprofesionālākie elektroniskās mūzikas producenti Latvijā, tāpēc galvu ilgi nebija jālauza, kad iedvesma atkal klauvēja pie manām namdurvīm. Dziesmai drīzumā taps arī videoklips, kas veidots sadarbībā ar jaunu un ļoti talantīgu amerikāņu komandu «Two Poetic». Filmējām vienā no manām mīļākajām pludmalēm El Matador Beach, kas atrodas Malibu. Tā nu sanāca, ka video filmējās arī mans draugs, jo gluži vienkārši nevarēju iedomāties, ar ko man vieglāk būtu izspēlēt mīlas ainas. Bet par to sīkāk, kad būs gatavs video. Sekojiet man sociālajos tīklos, man padomā jau nākamais singls, kas, starp citu, būs arī latviski!»

DJ Ella "In Love"

Jaunais singls ir pieejams visās digitālajās mūzikas platformās (iTunes, Spotify, Deezer, Amazon u.c.) visā pasaulē.

