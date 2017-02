Lūsēns uzrakstījis dziesmu dziedātājai Katrīnai Binderei

Pērn portālā Draugiem.lv dzejas dienu laikā norisinājās konkurss «Dzeja no sirds», kas deva iespēju sevi apliecināt tiem dzeju mīlošajiem autoriem, kuru vārdi nav plašākai sabiedrībai pazīstami, bet kuri raksta un dalās ar saviem dzejoļiem sociālajos tīklos. Uzvarēja Sandra Grīnberga, bet viņas dzejolis «Pa lāsei» jau konkursa noslēguma dienā bija pārtapis par dziesmu. Pēc dzejas konkursa patrona Guntara Rača lūguma, jaunu dziesmu, par pamatu ņemot izvēlēto dzejoli, sarakstīja populārais komponists Jānis Lūsēns. Tagad dziesma ir ierakstīta studijā un to iedziedāt ir uzticēts jaunajai dziedātājai Katrīnai Binderei. Dziesmai ir uzfilmēts arī video.

Dziesmu producējis Gints Stankevičs, bet video veidojuši operatori Arvīds Janemanis un Mārtiņš Naglis. Montēja Arta Janemane. Filmēts Livonijas ordeņa pilī Ventspilī.

Katrīna Bindere "Pa lāsei"

Dziesmas dzejas autore Sandra Grīnberga: «Uzvara konkursā bija pierādījums, jeb apliecinājums tam, ka es varu, ka mani dzejoļi ir ne tikai lasāmi, bet arī izdziedami. Vairāk pārliecības par sevi. Runājot konkrēti par Lūsēnu: diezin vai kādreiz pat sapņos būtu rādījies, ka tik atpazīstama personība varētu uzrakstīt mūziku tieši manam darbam. Tā ir pacilājoša sajūta. Par Katrīnu: jauna, skaista, daudzsološa, ar spēcīgu balsi. Patīkams pārsteigums. Viennozīmīgi vēlos, lai dziesmas skanējums būtu ilgs. Bet šis pasākums, kāds tas izvērtās tieši man, nenoliedzami, ir prieks, kuru nevar salīdzināt ne ar ko citu.»

Katrīna Bindere: «Priecājos, ka dziesma «Pa lāsei» ir atradusi savu ceļu tieši pie manis. Klausoties un izdziedot to, gribas, lai pavasaris ātrāk ir pie mums. Dziesma ir romantiska un rada pozitīvu un gaisīgu sajūtu, kuru vēlējāmies saglabāt arī veidojot dziesmas video. Šobrīd gatavojos savam debijas albumam, kurā tiks iekļauta arī šī dziesma, gan manis pašas sacerētas dziesmas, kā arī citu autoru skaņdarbi. Starp tām noteikti būs jaunā dziesma un arī agrāk publicētās «Tev līdzās» un «Kā vēji skrien». Darba vēl ir daudz, bet rodas tāda ļoti patīkami satraucoša sajūta, jo savs mūzikas albums vienmēr ir bijis viens no maniem lielākajiem sapņiem, un sākt to piepildīt ir ļoti aizraujoši!