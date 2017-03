Rutulis un Kerēvica publisko pavasarīgo «Tevis ilgojos»

Normunds Rutulis un Ieva Kerēvica iedziedājuši romantisku duetu «Tevis ilgojos», kas ir otrais singls no Rutuļa maijā gaidāmā jaunā soloalbuma «Vēl viens laimīgs rīts».

Normunds Rutulis: «Pirmo kopīgo duetu ar Ievu ieskaņojām 2002. gadā, kad Eirovīzijā startējām ar Madaras Celmas «Lead Me To Your Heart». Kopš tā laika sadarbojamies bieži un ar prieku. Mūsu enerģijas saskan, tāpat kā balss tembri. Tāpēc arī šoreiz nolēmu iemūžināt mūsu duetu. «Tevis ilgojos» ģitārists un komponists Ingus Feldmanis ir sacerējis duetam, un te nu tas ir, man tik ļoti tīkamajā soulmūzikas stilistikā! Duetiem latviešu populārajā mūzikā ir īpaša vieta un tradīcijas. Mēs tās turpinām.»

Ieva Kerēvica: «Sadarbība ar Normundu vienmēr ir ļoti patīkama, gan cilvēcisko faktoru dēļ, gan profesionālās darba attieksmes, gan izpildījuma dēļ. Interesants ir šis mūzikas žanra izvēles moments, kas ir tīkams piedzīvojums, domāju, mums abiem. Manuprāt, dziesma ir saprotama jebkuram mūzikas klausītājam, un tai ir pavasarīga mīlas tematika, kas, protams, ir aktuāla, īpaši tad, kad saule mūs visus silda arvien biežāk.»

Normunds Rutulis "Tevis ilgojos"

Drīzumā tiks izsludināts konkurss «Dziedi ar Rutuli», kura laikā jaunajām izpildītājām būs iespējams iedziedāt šīs pašas dziesmas duetu ar Normundu. Labākā no jaunajām dueta partnerēm tiks uzaicināta šo dziesmu izpildīt kopā ar Normundu TV pārraidē un nofilmēt.

Albums «Vēl viens laimīgs rīts» nāks klajā 22. maijā. Tajā būs iekļautas 12 Ingus Feldmaņa dziesmas Jāņa Ķirša aranžējumos. Tas būs jau devītais Normunda studijas albums.

