Reperis Misters par «instagrama paaudzi»

Folk-hiphopa mākslinieks Misters, sadarbībā ar postfolkloras mūziķi Imantu Nīgali, klausītāju vērtējumam nodod jaunāko kopdarbu - dziesmu un video «Darbu raugi». Dziesma pauž senu latviešu gudrību, ka par cilvēku jāspriež pēc viņa darbiem, nevis ārējā izskata.

«Dziesmas piedziedājumā izmantots teksts no dainām, kas, manuprāt, ir ļoti trāpīgs mūsdienām. Mēs esam «instagrama paaudze», kas ļoti pievērš uzmanību vizuālajam izskatam, bet neielūkojas dziļāk cilvēka personībā, viņa paveiktajā. Ar dziesmu vēlos atgādināt par to, cik mēs esam radoša un talantīga tauta, kurai ir ar ko lepoties, un to mums nevajadzētu aizmirst arī ikdienā,» skaidro dziesmas autors Misters.

«Darbu raugi» ir otrais singls no Mistera gaidāmā albuma, kurš rakstīts folk-hiphop žanrā.

Misters un Imanta Nīgale "Darbu raugi"