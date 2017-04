Grupa «Vētras saites» prezentē videoklipu dziesmai «Rīga paliek», kura iekļauta šāda paša nosaukuma albumā. Dziesma savu video ieguva negaidīti. To uzfilmēja un samontēja divpadsmit gadus vec'a Rasa Droiska.

Viss filmēšanas un montēšanas process notika ar mobilo telefonu. Savdabīgi, cik emocionāli meitene interpretē dziesmu ar O.Vācieša tekstu, veidojot savas asociācijas par Rīgu, mīlestību un emocijām, par kameras epicentru izvēloties pilsētas Kluso centru. Rīga, kā spēcīgs iedvesmas avots, zināma sen. Jau 1595. gadā iznāca Bazilija Plīnija poēma «Cildenās Rīgas, Livonijas metropoles slavinājums». Rīgas tēma ir bijusi tuva arī A.Čakam, O.Vācietim, P.Brūverim, U.Stabulniekam un, protams, arī «Vētras saitēm». Paies laiks, gadu desmiti, simti, viss mainīsies, bet Rīga – tā paliks vienmēr.

Dziesmas «Rīga paliek» ieskaņošanā piedalījušies - vokāls - Līva Dumpe, bass – Ansis Klucis, kokles – Latvīte Cirse, perkusijas – Dmitrijs Jevsikovs, mūzika un ģitāra – Ģirts Pavēnis. Kā arī studijas «Lauska» skaņu inženieris Kaspars Bārbals.

Vētras saites "Rīga paliek"

Ansambļa «Vētras saites» otrais albums «Rīga paliek» iznācis izdevniecībā «Lauska» un ir veltīts visiem tiem cilvēkiem, kuri mīl Rīgu, Latviju un kuriem ir svarīgi, kas ar to notiek. Tajā ir iekļautas 11 kompozīcijas, kuras caurvij ne tikai dažāda veida kokļu un ģitāras skaņas, bet arī vokāls, pūšamie un ritma instrumenti. Katram skaņdarbam un dziesmai ir sava rašanās vēsture, kuru ietekmējusi mūziķu attieksme pret dzīvi, dažādi notikumi un piedzīvojumi. Albumam nosaukums ir izvēlēts no O. Vācieša dzejoļa, kurš izmantots vienā no dziesmām.

Lai arī «Vētras Saites» ir pazīstama kā instrumentālu mūziku spēlējoša apvienība, kuras skanējumā dominē elektriskā kokle, šajā diskā ir iekļautas arī vairākas dziesmas ar J. Raiņa, I. Ziedoņa, O. Vācieša. un P. Eliāra dzeju.

