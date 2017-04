«Very Cool People» piedāvā videoklipu jaunam singlam

«Very Cool People». Foto: Publicitātes

Pašmāju džezfanka grupa «Very Cool People» piedāvā sava jaunā albuma «Heya Some Kind Of Fish! We Don’t Know The Name Of This Fish In English, But In Latvian It Is Vimbas» otro singlu un tā videoklipu «Conde de Pimientos» («Papriku pavēlnieks»).