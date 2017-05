Atkalapvienojusies hārdroka grupa no Ludzas - «Fenikss»

Hārdroka grupa no Ludzas – «Fenikss». Foto: ludzaszeme.lv/no grupas arhīva

80. gados Latgales pusē populārā hārdroka grupa no Ludzas «Fenikss» atkalapvienojusies, un no jauna ierakstījusi deviņdesmitajos gados radītu dziesmu «Latgolai». «Dziesma, kuras teksts nesa Latvijas atmodas ideju deviņdesmito gadu sākumā, savu aktualitāti nav zaudējusi arī mūsdienās. Pirmsvēlēšanu laikā daudziem politiķiem ir jāaizdomājas kāpēc viņi balotējas, un arī par to, ko viņi dara, vai drīzāk nedara. Latvijai atkal vajadzīga atmoda,» tā par dziesmas vēstījumu saka grupas dalībnieki.