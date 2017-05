Noskaties jauno Aminatas videoklipu «Your Arms»

Jutekliski pavasarīgajam Aminatas singlam «Your Arms» nupat radīts ne mazāk izjusts videoklips. Tas tapis sadarbībā ar režisoru Stīvu Spenseru (Steve Spencer) un fotogrāfu Tomasu Lukomski (Tomass Lukomsky). Aminata par jauno videoklipu saka sekojošo: «Es gribēju parādīt savu sievišķīgo pusi. Uzsvērt un parādīt, ka esmu ne tikai «Cīnītāja», kura nekad nepadodas, bet arī sieviete, kura var būt romantiska un maiga.»

Dziesma, kas ņemta no pagājušā gada nogalē izdotā albuma «Red Moon», vēsta par to mokoši kutelīgo pavasara taureņu sajūtu, kad esi slepeni iemīlējies, taču nespēj otram to pateikt. Šī iekšēji dedzinošā sajūta pārnesta arī uz video formātu…

Klipa operators ir Reinis Aristovs, stiliste – Elga Homitska, grima māksliniece – Lara Pudovska, friziere – Svetlana Dubatova un māksliniece – Katrīna Virziņa. Video producents ir «AminataMusic».

Aminata «Your Arms»

Jaunais klips singlam «Your Arms» nebūtu tapis bez atbalstītājiem – «Nike Latvija» un LU Botāniskā dārza, kur video arī tika uzfilmēts. No 21. maija to iespējams noskatīties «YouTube».

Singla «Your Arms» teksta un mūzikas autore ir Aminata Savadogo, bet aranžējumu veidojis Kaspars Ansons. Dziesmas miksu veicis Krišjānis Geidāns un tā māsterēta «Hodila Studio».

Dziesma pieejama «iTunes», «Spotify» un citos interneta servisos.

Šobrīd Aminata sadarbībā ar vairākiem ārzemju producentiem rada jaunas dziesmas un rezultāts dienasgaismu ieraudzīs jau drīzumā.

