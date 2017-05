«Jaunā viļņa» dalībnieks Upelnieks turpmāk sevi dēvēs par «The Inside»

Bijušais grupas «PeR» dalībnieks, dziedātājs Pēteris Upelnieks, kas 2013. gadā Latviju pārstāvēja populārajā mūzikas festivālā «Jaunais vilnis 2013», laiž klajā jaunu dziesmu «Love Ya» un paziņo, ka turpmāk darbosies ar nosaukumu «The Inside». «Jūtu, ka garīgi no tīņa jau esmu izaudzis līdz jaunietim, kurš jau sāk nojaust, kāpēc dzīvoju un kāds ir mērķis manai būšanai šajā pasaulē. Vēlos iedvesmot un iedrošināt cilvēkus nebaidīties dzīvot,» tā savā preses paziņojumā raksta mūziķis.

«Tev var būt dažādas idejas par nākotni - tavas cerības, tavas bailes, tavi sapņi, tavas šaubas. Tu vari «zīmēt» laimīgu vai šausmīgu bildi par sevi, bet dzīve kustas un to neietekmē tavas idejas par to. Viss jau notiek neatkarīgi no tevis un tavām vēlmēm par dzīvi,» viņš raksta.

The Inside "Love Ya"

«Cilvēki ir ļoti aizrāvušies ar savām problēmām, kas viņiem pašlaik šķiet tik ļoti nozīmīgas, bet tās ir mazas un nenozīmīgas salīdzinājumā ar šīm brīnišķīgajām pārmaiņām, ar kurām saskaras cilvēce. Cilvēki joprojām dzīvo fantāzijās un apgalvo, ka viņi saņem no dzīves to, ko ir gribējuši, un ka viņi kontrolē savu likteni. Atceries, ka tu vienmēr un visur esi 100% ideāls. Tu esi ideāls savās nepilnības un bailēs. Tu esi ideāls it visā, ko tu dari.»

