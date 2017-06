«Franco Franco» publicē jaunu video, izziņo vasaras koncertus

2. jūnijā latviešu indīpopa grupa «Franco Franco» publicē trešo singlu un tituldziesmu «Moonlight» no grupas mazalbuma «Moon + Light», kā arī dziesmas video. Šī un vēl citas, albumā neiekļautas kompozīcijas būs dzirdamas vasaras koncertos visā Latvijā.

«Laika iekapsulēšana un brīži, ko negribam laist vaļā, jo tie ir pārāk skaisti, - tāds ir «Moonlight» stāsts,» atklāj grupas soliste Elizabete Vētra. «Tādēļ arī dziesmas video veidots kā momentuzņēmumu kolāža ar spilgtākajiem mirkļiem no albuma tapšanas laika, kas bijis patiešām maģisks.»

Video redzami kadri no albuma ierakstu procesa «TRU Music Studio» kopā ar producentu Reini Sējānu (Instrumenti) un skaņu inženieri Gati Zaķi, unikāli aizkadri no videoklipu «By the Lake» un «Up» tapšanas, fragmenti no uzstāšanās festivālos «Fono Cēsis», «Playground», kā arī no albuma prezentācijas koncerta K. K. Fon Stricka villā Rīgā un radošās nometnes «Hodila Records» studijā.

Franco Franco "Moonlight"

«Moonlight» ir viena no piecām kompozīcijām 2016. gada nogalē iznākušajā mazalbumā «Moon + Light», kas nominēts balvai «Zelta mikrofons» kategorijā «Alternatīvās vai indie-pop mūzikas albums». Dziesma «Moonlight» klausāma straumēšanas platformā Spotify, interneta veikalā iTunes un citos digitālās mūzikas izplatīšanas kanālos.

«Franco Franco» šovasar uzstāsies festivālos un koncertos visā Latvijā: 16. jūnijā Rīgā, «Pagalmā», 29. jūnijā Rīgā, Kalnciema kvartālā, 15. jūlijā Jūrmalā, Jomas ielas svētku ietvaros, 21. jūlijā festivālā «Fono Cēsis», 28. jūlijā Liepājā, festivālā «Summer Sound», 12. augustā Valmierā, «Tinte» festivālā u.c.

Vairāk par koncertiem var uzzināt, sekojot līdzi jaunumiem grupas sociālā tīkla «Facebook» lapā.

«Franco Franco» 2017. gada sākumā ar labiem rezultātiem startējusi Eirovīzijas nacionālās atlases konkursā «Supernova 2017», iekļūstot pusfinālā, kā arī martā iesildījusi britu mākslinieka Toma Odela uzstāšanos koncertzālē «Palladium Riga». Grupa uzstājusies tādos festivālos kā «Positivus», «Piens Fest» u.c.

