Noskaties «Supernova 2018» dalībnieka Ritvara dziesmas video

Par vienu no sestdienas Eirovīzijas pusfināla lielākajiem pārsteigumiem kļuva dziedošais komunikācijas speciālists IT jomā Ritvars (Ritvars Vulis). Viņa izpildītā dziesma «Who's Counting?» veltīta viņa dēlam, ar kuru Ritvaram diemžēl nesanāk bieži tikties. Dziesmai tapis arī video. Noskaties!

Par dziesmu

«Dziesma «Who’s counting?» ir veltīta konkrētam cilvēkbērnam - manam dēlam. Dzīvē tā ir iegrozījies, ka man nav iespējas viņu regulāri satikt, lai kā arī man to gribētos. Kādreiz šī situācija manī radīja izmisuma pilnu bezspēcības sajūtu, jo tas nešķiet pareizi. Bet laika gaitā esmu atradis veidu, kā ar šo situāciju sadzīvot. Dziesma ir kā aicinājums vienam cilvēkbērnam un kā manifests pārējiem klausītājiem. Ir skaidrs, ka zaudēto laiku atgūt nav iespējams, tomēr es nezaudēju cerību kādreiz ar dēlu izveidot ciešu, spēcīgu saikni. Manifests savukārt tāpēc, ka es neesmu pirmais, un diemžēl nebūšu pēdējais tēvs šādā situācijā. Statistika ir nepielūdzama, tēvi visbiežāk ir tie, kas no ģimenes «aiziet» un pamazām atsvešinās un dažkārt papildus tiek atsvešināti no saviem bērniem. Tam ir jāmainās, tāpēc nepieciešams aktualizēt tēmu par aplamo bērnu «dalīšanu» šķiršanās procesa gaitā un to, ka patiesībā mēs visi šajā situācijā esam tendēti uz pozīciju ieņemšanu ierakumos un bieži izvairāmies no konsensusa vai vismaz kompromisa meklēšanas. Bet cieš no tā beigās bērni, jo viņi izaug bez tētiem un dažkārt arī mammām, kuri varēja būt blakus. Šī dziesma rada nelielu cerību paspīdināt gaismas stariņu šīs problēmas virzienā un mēģināt iekustināt šo problēmu pašā saknē,» tā Ritvars.