Diāna Sus piedāvā jaunu akustisku dziesmu

Diāna šobrīd dzīvo un studē mūziku Islandē.

Vārds «Moso» ir saīsinājums no «Mosfellsbaer» - tā ir neliela pilsēta Reikjavīkas pakājē, kura ir Diānas mājas jau ilgāku laiku. «Tas, kā iestājas pavasaris un kūst milzīgās sniega masas Esjas kalnā (kalns pa logu) atgādināja to, kā viss šis ceļš sākās un cik lēni patiesībā cilvēki «atkūst» sev un citiem,» stāsta Diāna. «Par to arī ir šī vienkāršā dziesma.»

Šobrīd Diāna studē, strādā un veido jaunu solo materiālu, brīvo laiku saistot ar filmu producēšanu un aktiermeistarību, un paralēli veidojot džeza festivālu Islandes ziemeļos, kas paredzēts šajā gadā. Diānas nākamie koncerti notiks Maijā Islandē, par tiem vairāk var uzzināt Diānas Facebook un Instagram lapās.