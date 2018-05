Noskaties, kā jaunajā videoklipā levitē Agnese Rakovska

Video tapis, sadarbojoties ar operatoru Ivaru Burtnieku.

«Mēs ar Ivaru esam paspējuši uzfilmēt daudz dažādu videoklipu, līdz šim vērienīgākais bija «Vienaldzības». Jāatzīst, ka šoreiz mēģinājām ļauties vēl lielākam domu lidojumam. Man ir liels prieks strādāt kopā ar Ivaru – ir cilvēki, ar kuriem tu saproties no pusvārda. Liels prieks, ka komandai pievienojies arī Jānis Raitums, kas klipam ar mākslinieciskajiem efektiem piešķīra jaunu dimensiju,» par filmēšanas procesu stāsta Agnese Rakovska.

Klipa filmēšanā bija iesaistīti 23 cilvēki, un, apdzīvojot H20 jauno Aisteres zāli, divas dienas notika filmēšana.

Atgādinām, ka 10. oktobrī Aisteres zālē notiks arī vienīgais «Trianas parka» koncerts Rīgā.

Viena no interesantākajām epizodēm filmēšanas procesā noteikti bija zirga Hamleta ierašanās. Agnese filmēšanas laikā no zirga nokrita, bet veiksmīgi, jo palika karājoties trosēs, kurās notika levitācijas epizodes filmēšana. Neskatoties uz to – Hamlets bija īsts profesionālis un nu ir arī Agnesei labs draugs.

Katram grupas dalībniekam tika piemeklēta īpaša loma, un scenārijs tika veidots, domājot par dziesmas vēstījumu.

«Domas ir tās, kas mūs dzen tālāk, liek doties uz priekšu un meklēt jaunus ceļus. Video ideja ir atdzimšana – katra mūsu izvēle un vēlme ienes jaunu personības aspektu - mēs pārdzimstam labāki. Ja mēs spējam savas vēlmes definēt, mēs spējam tās arī realizēt. Bieži vien cilvēki nemaz īsi līdz galam nezina, ko īsti viņi vēlas. Ne vienmēr tas, ko gribam, ir tas, kas mums tiešām nepieciešams,» par klipa saturisko vēstījumu stāsta Agnese.