«Gas of Latvia» publicē jaunu mūzikas video «Garden of Illusions»

Ilggadējais eksperimentālās elektroniskās mūzikas projekts «Gas of Latvia» piedāvā jaunu videoklipu un uz deju grīdām orientētu audiovizuālo programmu, kurā svaigā veidā savienoti elementi no idm, tehno, drum&bass, dub un industrial mūzikas, tā ir savdabīga GOL atgriešanās pie 90. gadu reivu nepieradinātā gara.

«Gas of Latvia» sastāvā šobrīd ir projekta dibinātājs un mūzikas autors Andris Indāns un jauno mediju māksliniece Zane Zelmene ar videoprojekcijām. Abi dalībnieki izpilda arī «Garden of Illusions» virtuālo 3D tēlu kustības. «Gas of Latvia» jaunais video apvieno jaunāko tehnoloģiju vizuālo mākslu, nepieradinātu mūziku un metafiziku. Izmantojot datoranimāciju, tajā atainotas pasaules, kuras atrodas ārpus fizisko parādību robežām. Video autore Zane Zelmene, 3D kustību ieraksts - Andis Misjūns.

Tuvākais «Gas of Latvia» koncerts būs 19. maijā Rīgā, klubā «Golden», deju mūzikas pasākumā «Klik-klak».