«The Coco'nuts» piesaka jauno albumu ar singlu «Bruise On My Knee»

Gatavojoties otrā studijas albuma «No Other Way Out» iznākšanai šī gada 8. jūnijā, pašmāju muzikālā apvienība «The Coco'nuts» laiž klajā jaunu singlu «Bruise On My Knee». Singls pieejams iTunes, Spotify, SoundCloud un Bandcamp mūzikas straumēšanas vietnēs.