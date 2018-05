Noklausies jauno «Tautumeitu» singlu

Dziesma «Pāde» ir viena no retajām dziesmām «Tautumeitu» albumā, kurā netika izmantots neviens tautas melodijas citāts,» stāsta mūzikas autore Asnate Rancāne. «Dziesma ir par pašizaugsmi. Tas ir personisks stāsts par pašapziņu, par sava iekšējā spēka atrašanu, par savas pādes dīdīšanu. Lai tā aug stipra, vesela, bagāta un laimīga.»

Videoklipa režisore ir teātra jomā pieredzējusī režisore un aktrise Inga Tropa, kura par sadarbību ar «Tautumeitām» un videoklipu saka: «Mağiskais sievietes spēks. Šī tīrā un patiesā sievišķība bagātīgi līst un vijas no «Tautumeitu» sirds pieskandinātajām spēka dziesmām, no viņu jutekliskajām un dzīvības enerğijas caurstrāvotajām kustībām un vijīgajiem, aicinošajiem deju soļiem, no viņu ugunīgajām acīm, kas izstaro viedumu, kaislību un mīlestību. To arī esam ieauduši videoklipā - nesamākslota sievišķības spēka apzināšanos, ziedēšanu, drosmi un brīvību.»

«Tautumeitas» (klipa filmēšana) FOTO: Publicitātes

Galveno sieviešu lomu videoklipā atveido dvīņumāsas Ieva Anna Poļevska un Marta Paula Poļevska, kurām filmēšanas laikā ar profesionālu kaskadieru palīdzību nācās izpildīt pat tādas sarežģītas darbības kā levitēšana.