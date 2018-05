Makree izdod klipu dziesmai «Anything Above»

Pēc debijas lielajā mūzikas tirgū ar dziesmu «Never Been in Love», kas tapusi kopā ar britu dīdžeju «Secondcity» un izdota ar «Sony» Lielbritānijas ofisu, producents Makree (Mārtiņš Makreckis) izdod dziesmu «Anything Above», kas tapusi kopā ar latviešu dziedātāju Justu. Dziesma tikusi iekļauta Justa debijas albumā «Here I Am», kurš straumēšanai pieejams no aprīļa beigām.