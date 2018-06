Smilšu skulptūras Jelgavā varēs apskatīt visu vasaru

9. un 10. jūnijā tūkstošiem jelgavnieku un pilsētas viesu Jelgavā iepazina pārsteidzošo un unikālo dzīvnieku pasauli. Šajā dienās Jelgavā jau 12. reizi norisinājās Baltijā lielākais Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls, kur 15 mākslinieki no 7 valstīm, izmantojot vairāk nekā 1000 tonnu smilšu radīja 16 smilšu mākslas darbu par tēmu «Dzīvnieku pasaule». Festivālā no smiltīm tika radīti dinozauri, ziloņi, leduslāči, pērtiķi, kā arī filozofiski un humoristiski tēli. 15 mākslinieki no 7 valstīm - Latvijas, Lietuvas Beļģijas, Ukrainas, Ungārijas, Čehijas, Vācijas un Krievijas - smilšu formas pārvērta visiem atpazīstamos tēlos, ļaujot uz dzīvnieku pasauli paraudzīties no dažādiem skatupunktiem. Mākslinieki kopā šogad izveidojuši 15 konkursa skulptūrās un vienu demo skulptūru.