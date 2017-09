Koris «New Dublin Voices» iegūst Otrā Starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa «Grand Prix»

Par Otrā Starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa 1. vietas un Grand Prix ieguvēju, saņemot īpašo Jūrmalas pilsētas kausu un 3500 eiro Latvijas Valsts Meži Lielo balvu, kļuva koris no Īrijas New Dublin Voices (diriģente Bernija Šerloka).

Otro vietu un 2000 eiro naudas balvu ieguva Koper mūzikas skolas meiteņu koris (Slovēnija, diriģente maja Cilenšeka). Trešo vietu un 1000 eiro naudas balvu ieguva Harlandas kamerkoris (Zviedrija, diriģents Dāvids Molins). Par konkursa labāko diriģentu tika atzīts Emīla Dārziņa jauktā kora diriģente Nora Vītiņa, bet labākais obligātā skaņdarba – Ērika Ešenvalda opusa «Lux Aeterna» - interprets ir Kopera mūzikas skolas meiteņu koris.

Pēc pirmās dienas rezultātiem finālam izvirzīti tika pieci kori – vīru koris Svanholm Singers (Zviedrija), jauktais koris New Dublin Voices (Īrijas), jauktais koris Harlanda Chamber Choir (Zviedrija), Emīla Dārziņa jauktais koris (Latvija) un Koper mūzikas skolas meiteņu koris (Slovēnija).

Konkursa mākslinieciskais vadītājs Jānis Ozols: «Ir reizes, kad negribas, lai kaut kas beidzas. Un šodien ir tāda reize, jo ir tik satraucoši redzēt, kā kori sacenšas, sadraudzējas un bauda Jūrmalas viesmīlību. Konkursa koru līmenis ir augsts, tikšana finālā bija vien dažu simtdaļu jautājums. Trešais konkurss notiks jau nākamgad - 2018. gada 21. - 23. septembrī Latvijas valsts simtgades zīmē. «

«Šo konkursu gribu salīdzināt ar nošu partitūru - notis ir pierakstītas skaidri, konkurss ir noorganizēts līdzvērtīgi, mehānisms strādā. Un tad – nāk kori, kuri to visu piepilda ar emocijām, skaņām, liek tām dzīvot un elpot visaugstākajā mākslinieciskajā izpildījumā. Lieliska iniciatīva un izcils risinājums. Latvija – izslavētā koru zeme - sen bija pelnījusi tādu notikumu,» par konkursu stāsta obligātā skaņdarba autors, komponists Ēriks Ešenvalds.

Konkursa galvenais atbalstītājs ir Jūrmalas pilsētas dome. Konkursa sadarbības partneri: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts meži, Dzintaru koncertzāle, izdevniecība Musica Baltica, Innocent Coffee, restorāns 36. līnija, modes zīmols Amoralle, zīmoli ELVI un LAIMA. Informatīvie atbalstītāji: RigaTV24, Latvijas Radio 3 Klasika, Dienas mediji, TVNET un JCDecaux.

Otrais Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss noritēja no 22. līdz 24. septembrim Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē un sapulcināja simtiem dziedātāju no Somijas, Zviedrijas, Slovēnijas, Lietuvas, Igaunijas un Īrijas. Konkursa žūrijas darbu vadīja Bredijs Olreds (Brady Allred) no ASV; ž;urijas komisijā darbojās Ambrožs Čopi (Ambrož Čopi) no Slovēnijas; Rolands Daugela (Rolandas Daugėla) no Lietuvas, Trīna Koha (Triin Koch) no Igaunijas un Rihards Dubra. Trešais Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss notiks 2018. gada septembrī. Konkursa mākslinieciskais vadītājs un idejas autors ir diriģents Jānis Ozols.