Lieliska izvēle – ilgstošās iedarbības mēslojumi

Lai iegūtu labu un ātru ražu, jāveic dažādi pasākumi – viens no tiem ir arī mēslošana. Nodrošināt augus ar nepieciešamajām barības vielām ir ļoti svarīgi un dārzniecība bez mēslošanas nemaz nav iedomājama. Diemžēl pati mēslošana ne vienmēr dara labu cilvēka veselībai un maciņam. Speciālisti uzskata, ka ilgstošās iedarbības mēslojumu izmantošana nav tik kaitīga veselībai un videi, kā arī tā aizņem krietni mazāk laika.

Kas ir ilgstošās iedarbības mēslojums?

Ilgstošās iedarbības mēslojums atšķiras no parastajiem mēslojumiem – šo mēslojumu virspuse pārklāta ar īpašiem sveķiem. Tie pagarina barības vielu izdalīšanās procesu, tāpēc arī mēslošanas process ir krietni ilgāks. Sveķu kārtiņa ir ūdens caurlaidīga – mēslojums to uzsūc un izdala tālāk, tāpēc augam tiek piegādāts arī nepieciešamais ūdens daudzums.

Ilgstošās iedarbības mēslojumi atzīmēti ar īpašu «kotu», kas kļuvusi par to identifikācijas līdzekli – jāpievērš uzmanība priedēklim katra produkta nosaukuma sākumā.

Ilgstošās iedarbības mēslojumu priekšrocības

Ilgstošās iedarbības mēslojumam ir daudz un dažādas priekšrocības. Dažas no tām:

• Ilgtspēja. Šie mēslošanas līdzekļi iedarbojas no 3 līdz 18 mēnešiem. Parasto mēnešu iedarbības laiks ir aptuveni 1,5-2 mēneši. Šis mēslojuma veids prasa arī daudz mazāk produktu, kas atkal nozīmē – vienkāršāka apkope un laika ietaupīšana.

• Ekonomiskums. Pareiza mēslojuma lietošana var ietaupīt līdzekļus. Augus vajadzētu mēslot, kad tie tikko iestādīti vai tikko sākusies to veģetācija. Mēslošana sastāv no dažiem soļiem: mēslojuma uzlikšana, ievietošana augsnē vai ieeļļošana.

• Daudzpusība. Ilgstošās iedarbības mēslojumus var izmantot dažādiem augiem, tāpat tos var izmantot dažādos veidos: granulas var iemaisīt augsnē vai ievietot pie auga saknēm (tikai uzmanīgi, lai netiktu apdedzināta auga sakne), uzklāt uz augsnes virskārtas un citos veidos – izmantot presētās tabletes (īpaši piemērota metode ūdensaugu mēslošanā) un tamlīdzīgi.

• Efektivitāte. Ilgstošā mēslojuma iedarbība ir vesels process – auga saknes tiek nepārtraukti barotas. Šis mēslojuma veids nekaitē augiem.

• Kvalitāte. Šie mēslošanas līdzekļi ir frakcijās – līdz 98%. Granulas ir īpaši mazas (4 mm) – tās ir īpaši piemērotas, lai savienotus vairākus mēslošanas līdzekļus vienā kompleksā ar pareizo devu, kuru augs spēj uzņemt. Šie mēslošanas līdzekļi atbilst visiem ISO un RHP standartiem.

Ko mēslot?

Ilgstošās iedarbības mēslojumus var izmantot dažādu augu mēslošanai: gan slēgtos augsnes konteineros, gan podos, gan uz balkona, gan dārzā, gan arī mauriņā, īpaši golfa laukumos. Tāpat šo mēslošanas metodi iespējams izmantot arī ūdensaugiem. Šos mēslošanas līdzekļus, atkarībā no to iedarbības, var iedalīt šādos veidos:

• Mēslojuma granulas, tabletes. Tās tiek iegūtas, samaisot nepieciešamās barības vielas un mēslojumu kopā ar kādu saistvielu (bez tās var arī iztikt). Tās darbojas aptuveni 4-6 mēnešus. Šīs funkcionālās granulas lieliski piemērotas dažādiem augošiem stādiem un augiem, ogām, mauriņiem. Pastāv arī ilgstošākas iedarbības granulas ar iedarbības laiku līdz pat 1 gadam. Ar tām iesakām mēslot augus siltumnīcā vai dārzā, dobēs, tāpat tās var izmantot augļu koku, mūžzaļo augu un citu dārza augu mēslošanā. Ir pieejama arī īpaša sākuma komplekta kombinācija, kuru iespējams izmantot balkona augiem, nokarenajiem augiem un tiem augiem, kas tiek pārstādīti. Parasti un vidēji to iedarbība ir līdz 6 mēnešiem ilga.

• Mēslojuma stienīši. Tas ir mēslojums, kas saistīts ar saistvielu. Šo mēslošanas līdzekļu iedarbības ilgums atkarīgs no mitruma līmeņa augsnē un augsnes temperatūras – jo mitrums un temperatūra lielāka, jo ātrāk izdalās barības vielas. Šo līdzekļu darbība vidēji ilgst ap 2-3 mēnešiem. Tie ir īpaši piemēroti to augu mēslošanai, kas tiek audzēti mazos traukos, podos vai uz balkoniem/terasēm – dozu iespējams pielāgot poda izmēram un tilpumam. Stienīšu izmantošana palielina augsnes iespēju kļūt mīkstākai – lai to novērstu, svarīgi tos izlikt pa perimetru.

• «100 dienu» iedarbības mēslojums. Šis ilgstošās iedarbības mēslošanas metodes veids izmanto dažādus makroelementus (tai skaitā slāpekli (N), fosforu (P) un kāliju (K)) – to izdalīšanās un absorbācija ir vienmērīga. Slāpeklis intensīvi iztvaiko un izšķīdina mēslojumu. Tā kā vērtīgo barības vielu un makroelementu izdalīšanās ir vienmērīga un pakāpeniska, tie ilgst aptuveni 3,5 mēnešus. Veģetācijas laikā tos drīkst izmantot tikai līdz 2 reizēm, parastam mēslošanas līdzeklim tās būtu 4 reizes. Ar šiem ilgstošās iedarbības mēslošanas metodēm drīkst mēslot skujkokus, ziedošos un mūžzaļos krūmus, dekoratīvos augus un mauriņu.