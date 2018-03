Skandināvu dizaina bums: ienes arī savā mājoklī ziemeļnieku vienkāršību!

www.homer.lv

Skandināvu dizaina galvenās iezīmes ir balinātas koka grīdas un balti griesti, kas apvienojumā rada ilūziju par telpas plašumu un tīrību. Tomēr, ja ziemeļnieku garā ieturēts interjers ar tā baltajiem, pelēkajiem un krēmkrāsas toņiem šķiet pārāk sterils, rotaļīgāku to var padarīt ar akcentiem – piemēram, pāris dekoriem košās krāsās.

FOTO: Publicitātes foto

Daļa no skandināvu dizaina pamata, pēc kā to varam atpazīt, ir daba. Piemēram, grīdas, kāpnes un mēbeles no dabīga koka mājokļa interjerā ienesīs siltu atmosfēru un mājīgumu, savukārt zaļi telpaugi piešķirs tam dzīvīgumu. Sakombinējot šīs pāris nianses, katrs no mums var savās mājās ienest kaut nelielu daļiņu skandināvu dizaina.

FOTO: Publicitātes foto

Tikpat svarīga loma skandināvu dizainā ir dabiskajai gaismai. Ziemeļnieku mājokļiem raksturīgi lieli logi, kas sniedzas no griestiem līdz grīdai, kas tādējādi dabīgo gaismu ļauj baudīt ilgāku laika posmu. Vēl labāk, ja no tiem paveras skats uz pilsētu vai dabas ainavām – tas mājoklī ienes papildu komfortu.

FOTO: Publicitātes foto

Askētiskajā skandināvu dizainā priekšroka tiek dota funkcionālām mēbelēm, kas telpu padara iespējami plašu un tīru. Turklāt, katrai lietai ir sava vieta!

FOTO: Publicitātes foto

Ja agrāk kamīns mājoklī bija siltuma avots, ne dizaina elements, tad mūsdienās līdz ar skandināvu dizaina popularitātes palielināšanos, tas kļuvis par vienu no top dizaina elementiem interjerā. Tiesa, jāteic, ka ērtības dēļ visbiežāk tiek izmantoti izmērā nelieli kamīni, jo tie ir vieglāk kopjami un neaizņem daudz vietas.

Vairāk iedvesmojošu piemēru, kā mājoklī izveidot skandināvu daizainu, apskati pašmāju interjera un dizaina portāla Homer.lv idej