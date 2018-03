Mājokļa praktiskie aksesuāri – trauki. Padomi, kā ar tiem ienest savā dzīves telpā jaunas vēsmas

Sākoties pavasarim, rodas nepārvarama vēlme atbrīvoties no liekā, sakārtot domas un vidi sev apkārt. Lai ikdienā ieviestu jaunas vēsmas, dzīves telpu var bagātināt ar praktiskākajiem interjera aksesuāriem – keramikas vai stikla traukiem. Plašāk par to stāsta dizaina biroja Br.ook vides dizainere Ligita Breģe un interjera arhitekte Baiba Rūķe.

Alvar Aalto Collection, Iittala FOTO: Publicitātes foto

Mūsdienās ir aktuāli veselīgas ēšanas paradumi un dažādi eksperimenti kulinārijas jomā, līdz ar to arī traukiem un galda piederumiem ir liela nozīme šādos garšu piedzīvojumos. Turklāt skaisti klāts galds ir vieta, kur pulcēties ģimenei un steidzīgajā dienas ritmā pabūt vienam ar otru. Savukārt vāzes ar ziediem ir akcentējošs interjera elements, kas telpā rada īpašu sajūtu.

Iiittala trauku kolekcijas FOTO: Publicitātes foto

Dizaina biroja Br.ook speciālistes norāda, ka, pirmkārt, trauku iegāde būtu jāuztver kā investīcija, jo ar tiem būs jāsaskaras ik dienu.

Otrkārt, būtu jāizvēlas kvalitatīvi keramikas un stikla izstrādājumi, kuru dizains būs aktuāls vienmēr. Viens no šādiem piemēriem ir Somijas zīmols Iittala trauku kolekcijas, no kurām visatpazīstamākā ir Alvara Ālto ikoniskās vāzes. To dizains tika radīts 1936. gadā, un izgatavošanas process joprojām prasa vienlaicīgi vairāku prasmīgu meistaru roku darbu.

Stikla trauku kolekcija Moon, An&Angel FOTO: Publicitātes foto

«Šobrīd Iittala piedāvā savas kolekcijas plašā krāsu daudzveidībā, rosinot tās savstarpēji kombinēt. Kolekcijās variē arī faktūras, piemēram, zīmolam ļoti raksturīgie burbulīši stikla virsmā jeb tā saucamās «rasas lāsītes».

Šāda pieeja ļauj katram veidot savu unikālo trauku kolekciju, kā arī spēlēties ar galda klājuma noskaņu,» stāsta L. Breģe un B. Rūķe.

Laine Berina Ceramics trauku kolekcija FOTO: Publicitātes foto

Kā augstvērtīga dizaina piemērs minamas latviešu stikla mākslinieka Arta Nīmaņa trauku kolekciju zīmols An&Angel, kur katrs trauks ir unikāls mākslas priekšmets. Speciālā tehnoloģijā uzklātais tērauda vai titāna pārklājums veido dzidro spoguļvirsmu, kas piešķir traukiem to raksturīgo mirdzumu. An&Angel guvis starptautisku atzinību un dizaina balvas, kas apliecina šī produkta kvalitāti. Šāds trauks noteikti būs viens no interjera centrālajiem elementiem, apliecina Br.ook pārstāves.

Šķīvju kolekcija, Nuud Ceramics FOTO: Publicitātes foto

Laine Berina Ceramics piedāvā interpretāciju par porcelāna traukiem ar zelta maliņu. Trauku kolekcija iedarbojas uz asociācijām, atgādinot par porcelāna trauslumu, kāds tas bijis tradicionāli. To formā jūtams rokas pieskāriens un mākslinieciskums, kas liek katru kolekcijas priekšmetu lietot ar rūpību un uzmanību. Trauki pieejami gan klasiski balti, gan šobrīd aktuālajos pasteļtoņos, ikdienas lietošanā ienesot svētku noskaņu.

Krūze ar paplāti, Nuud Ceramics FOTO: Publicitātes foto

Igauņu zīmols Nuud Ceramics rada keramikas un porcelāna traukus, bet to lakoniskais formas izpildījums ir tas, kas piešķir tiem unikalitāti. Atturīgs, ģeometrisks dizains ļauj atklāties īstajam materiāla raksturam. Raupjās keramikas struktūra un dūmakainā krāsu palete liek aizdomāties par pirmatnējo dabas spēku klātbūtni.

Ruutu, Iittala FOTO: Publicitātes foto

Šajā kolekcijā trauku funkcionālais risinājums piedāvā servēt ēdienu kā rituālu, to izceļot un vēršot uzmanību uz detaļām. Te manāma japāņu galda kultūras elementu ietekme, bet sakausējumā ar Baltijas reģiona ziemeļniecisko skarbumu, veidojas laikmetīga dizaina keramikas priekšmeti.

Trauki ir tie aksesuāri, kas var mainīt noskaņu telpā. Tā var mainīties līdzi gadalaikiem un citiem dzīves brīžiem vai būt līdzeklis noskaņojuma uzlabošanai. «Vai tie būtu trauki ēdienam, vai izteikti dekoratīvi priekšmeti, tos vajag lietot ikdienā. Un, ja tie ir īsteni kvalitatīvi dizaina aksesuāri, tos varēs lietot vairākās paaudzēs,» zina teikt L. Breģe un B. Rūķe.

