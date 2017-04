Madara Palameika – pēc uzvaras Dimanta līgā es smaidīju visu laiku

Skatoties šķēpmešanas sacīkstes, var novērot, ka no vairuma citu nesmaidīgo sportistu Latvijas rekordiste un pērnās sezonas Dimantu līgas čempione šķēpmetēja Madara Palameika izceļas ar burvīgu smaidu pat pirms atbildīgajiem startiem. Tas nebūt nenozīmē, ka viņa nekoncentrējas metieniem, tieši pretēji, viņa ir pārliecināta par sevi un tādā veidā vēl veiksmi arī citām sportistēm. Smaids ir brīvības sajūta

Madara uzskata, ka smaids vairo smaidu. Tas iedrošina cilvēkus būt daudz pozitīvākiem, komunikablākiem un atvērtākiem pasaulei. «Ja es redzu pretī nākam smaidīgu, pozitīvu cilvēku, man gribas apstāties un pajautāt, kā viņam klājas,» saka Madara, piebilstot, ka smaids viņai nozīmē brīvības sajūtu, kad var justies mierā ar sevi un baudīt jeb dzīvot. «Man patīk justies pozitīvi un paust šo sajūtu pasaulei! Lai cik banāli tas neizklausītos – smaids padara pasauli labāku.»

Foto: Publicitātes foto

LASI CITUR: Philips Sonicare

Emocijas un sports

Šķēpa mešanas sacīkstēs var novērot, ka vairumam sportistu ir «akmens sejas» pirms startiem. Tas skaidrojams ar ļoti lielu koncentrēšanos, nepieciešamību būt ar sevi un neizrādīt emocijas uz āru, paturot tās visas sevī, lai raidītu tās uz āru brīdī, kad tas ir visvairāk nepieciešams. «Man ir bijušas situācijas, kurās es esmu bijusi tik pārliecināta par sevi, ka esmu varējusi arī pasmaidīt pirms izdaru metienu. To ir grūti izskaidrot, tas notiek automātiski un dabiski. Manuprāt, par to pat var uzteikt, jo to nedara daudzi. Protams, īpašas emocijas rodas pēc kā pozitīva – laba rezultāta, veiksmīga starta. Tādos gadījumos esmu emociju pārpildīta,» atzīst šķēpmetēja.

Foto: Publicitātes foto

LASI CITUR: Philips Sonicare

Dimantu līgas uzvara

«Pēc uzvaras Dimantu līgā es biju tik ļoti saviļņota – gan pamodos, gan aizmigu ar smaidu. Šķiet, ka es pat īsti negulēju, jo biju tik ļoti priecīga un emocionāli uzlādēta. Uzvara Dimantu līgā man deva ko tādu, kas man pietrūka citās pērnā gada sacīkstēs. Tajā brīdī tas viss atsvēra iepriekšējās vilšanās un tās emocijas, kuras es ieguvu pēc uzvaras Dimanta līgā, sniedza man iedvesmu. Īpaši tas bija tāpēc, ka tas viss notika pirmo reizi – pirmo reizi es saņēmu kausu, pirmo reizi man bija goda aplis ar kausu. Tās bija ļoti gaidītas emocijas, ko es centos sarūpēt ne tikai sev, bet arī pārējiem.» priecīgi atceras Madara.

Foto: Publicitātes foto

LASI CITUR: Philips Sonicare

Ceļojumu somas neatņemama sastāvdaļa – zobu birste

Gadiem ejot, man aizvien svarīgākas kļuvušas lietas, kas spēj uzlabot manu ikdienu, atvieglojot to. Par zobu higiēnu runājot, mēs sevi prezentējam, ar savu ārējo tēlu – izskatu un smaidu. Rūpējoties par savu zobu veselību, manuprāt, pozitīvi ir tas, ka ar tehnoloģiju palīdzību ir iespējams panākt ko tādu, ko mēs pašu spēkiem nevarētu izdarīt. Pirms sāku lietot Philips Sonicare DiamondClean zobu birsti, es biju paspējusi dzirdēt ļoti labas atsauksmes un uzslavas par to un pozitīvi satraukta gaidīju, kad varēšu to izmēģināt un novērtēt katru no efektiem, ko šī zobu birste spēj dot. Un tagad es varu visām šīm uzslavām tikai piekrist, jo Philips zobu birste ir kļuvusi par neatņemamu manas ikdienas rituālu sastāvdaļu, kā arī vienmēr atrodama manā ceļojumu somā, dodoties prom no mājām.

Foto: Publicitātes foto

LASI CITUR: Philips Sonicare

Dizaina un priekšrocību nozīme

«Dizains var pievilkt vai atgrūst. Manuprāt, pašas vienkāršākās lietas ir pašas pievilcīgākās. Tāda ir arī Philips Sonicare DiamonClean. Man pašai ļoti patīk, ka pēc tās lietošanas ir sajūta, ka nesen apmeklēts zobu higiēnists, jo jaunā zobu birste ne tikai likvidē līdz pat septiņas reizes vairāk aplikuma grūti aizsniedzamās vietās, bet arī baltina zobus divas reizes efektīvāk nekā parastā zobu birste.» atzīst Madara.