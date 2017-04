Kur un kā nodarbināt bērnus visas vasaras brīvlaikā?

Kā nodarbināt savas atvases vasaras brīvlaikā? Ir vecāki, kas sūta bērnus pie vecvecākiem uz laukiem, citi atstāj auklītes uzraudzībā, tomēr, ja nav šādas iespējas, tiek ieplānotas dažādas nometnes, kas noslēgumā var izrādīties ļoti dārgs prieks. Turklāt nereti nometņu piedāvātais klāsts vairāk ir paredzēts jau lielākiem bērniem.

Esam atraduši zelta vidusceļu vecāku un bērnu labsajūtai – Pludmales centrā «Brazīlija» visas vasaras garumā darbojas dienas nometne «Bērnu vasara Brazīlijā». Tā ir izglītojoša piedzīvojumu nometne bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem, kas laikā no 5. jūnija līdz 25. augustam darbojas katru nedēļu, darba dienās no 8.00-19.00, atbrīvojot vecākus no rūpēm par bērna nodarbināšanu vasaras brīvlaikā.

Nodarbības notiek latviešu valodā, bet laipni gaidīti arī angļu un krievu valodās runājošie bērni, ar kuriem pasniedzēji runās viņu dzimtajā valodā.

Vecākiem ir iespēja pieteikt savu atvasi gan uz vienu dienu, gan nedēļu vai ilgāku laika periodu.

Dienas nometne «Bērnu vasara Brazīlijā» šogad balstās uz četrām pamatvērtībām – 1) sevis izzināšana un pieņemšana, 2) sadarbība ar apkārtējiem, 3) pozitīvas izjūtas un 4) vesels bērns. Šīs četras vērtības caurvīs ikdienas aktivitātes un visas nometnes radošās un sportiskās nodarbes.

Katru dienu bērnus sagaidīs un par viņiem rūpēsies profesionāli pedagogi un aukles. Lai nometne bērniem būtu vēl saistošāka, visas vasaras garumā, katru nedēļu ir noteikta atšķirīga tēma, kuru bērni iepazīst ar rotaļu, radošo darbnīcu, uzvedumu un vieslektoru palīdzību. Katram bērnam būs iespēja šīs tēmas atklāt un iepazīt caur savām individuālajām prasmēm un talantiem, kas nometnes laikā tiks atklāti un attīstīti.

Domājot par šī gada tēmām, parūpējāmies, lai tās ir dažādas un ikvienam ir iespēja izpausties, kā arī iegūt jaunas zināšanas un prasmes.

Tāpat katru nedēļu bērniem ir unikāla iespēja apgūt pludmales volejbolu Pludmales volejbola akadēmijas nodarbībās. Kopā ar Latvijas labākajiem treneriem un spēlētājiem bērni nodarbībās apgūst pludmales volejbola pamatus veselīgu aktivitāšu un jautrības gaisotnē. Bērniem nodarbības palīdz uzturēt fizisko formu un veselīgu garu. Vēl bērniem ir iespēja piedalīties īpaši piemērotās pilates-jogas nodarbībās, sakārtojot un izzinot savu ķermeni un emocijas.

Radošākajiem bērniem jo īpaši patiks radošo darbnīcu nodarbības, kurās bērni kopā ar audzinātājiem glezno, veido plastiku, zīmē, filcē, izgatavo rotas, veic eksperimentus dabā un pārvērš bērnu fantāzijas izcilos mākslas darbos. Savukārt komunikācijas un uzstāšanās prasmes bērni pilnveidos uzvedumos un priekšnesumos.

Bērniem trīs reizes dienā tiek nodrošināta veselīga un kvalitatīva ēdināšana – brokastis, pusdienas un launags. Ēdiens tiek gatavots uz vietas «Brazīlijas» kafejnīcā «Cafe Brazil». Ēdienkartē tradicionāli un bērna puncītim draudzīgi ēdieni.

Pieteikšanās un jautājumi:

Monta Kokorēviča

Tālr.: +371 254 05 111

E-pasts: monta@brazil.lv

