5 iemesli, kādēļ jaunības saglabāšanai izvēlas astaksantīnu!

Vai esi dzirdējusi par dabīgo, no mikroaļģēm iegūto antioksidantu astaksantīnu? Pilnīgi noteikti kāda no jums ir laimīga, ka atklājusi šo brīnumlīdzekli, bet cita šo grūti izrunājamo vārdu dzird pirmo reizi un nemaz neiedomājas, cik liela ietekme astaksantīnam ir skaistumkopšanas industrijā. Tad lūk, atklāsim, kādēļ ikvienam, kurš vēlas saglabāt jaunību gan iekšķīgi, gan ārīgi, ir vērts uzzināt par astaksantīnu plašāk.

Īsumā par astaksantīnu var teikt šādi – spēcīgs, absolūti dabīgs karotinoīds, kurš sastopams atsevišķos jūras augos un dzīvniekos. Tieši astaksantīns dod rozīgi oranžo nokrāsu lašiem un flamingo, kas uzturā ir uzņēmuši mikroaļģes. Astaksantīns, kuru mediji nodēvējuši par «antioksidantu karali», ir atzīts par dabā spēcīgāko antioksidantu. Tam tiek pievērsta īpaša uzmanība no speciālistu puses, jo pretēji citiem antioksidantiem šī viela organismā nekad nekļūst par prooksidantu jeb astaksantīns nevar izraisīt ļaunos oksidēšanās procesus.

Pieci vērā ņemami fakti, kas atspoguļo šīs vielas spēku organisma un īpaši ādas novecošanās aizkavēšanā:

Klīniskajos pētījumos ir pierādīts, ka astaksantīns var uzlabot mitrumu ādā, aizkavēt mitruma un ādas elasticitātes zudumu, kā arī novērst smalkās grumbiņas. Krunciņu mazināšanos ādas pētnieki pamato ar astaksantīna spēju veicināt kolagēna šķiedru atjaunošanos. Tieši šo šķiedru tīklojums piešķir ādai izturību un elastību un jauneklīgu un gludu izskatu; Speciālisti astaksantīnu dēvē par dabā spēcīgāko iekšķīgi lietojamo saules staru «aizsargstiklu», jo tam ir iespaidīgas UV kaitīgo staru bloķēšanas spējas. Arī gadījumos, kad ir «jau par vēlu» un āda ir pārsauļota, ar astaksantīnu tās atveseļošanās noritēs ātrāk un, atšķirībā no kefīra maskām, rezultatīvāk; Pētījumos ir pierādīts, ka astaksantīns ir ievērojami spēcīgāks par citiem dabā sastopamiem antioksidantiem, piemēram, par C vitamīnu tas ir veselas 6000 reizes efektīvāks, 800 reižu spēcīgāks par koenzīmu Q10 un 550 reižu spēcīgāks par zaļo tēju cīņā ar brīvajiem radikāļiem; Piebildīsim, ka brīvie radikāļi spēj ātri un neatgriezeniski oksidēt dažādas organisma struktūras, t. sk. šūnas DNS. Mūsdienās plaši novērots ir disbalanss starp brīvajiem radikāļiem un antioksidantiem jeb oksidatīvais stress. Tas radies, jo par masīvu brīvo radikāļu avotu kļuvis alkohols, medikamenti, UV un rentgenstarojums, cigarešu dūmi, vides piesārņojums un ozons. Arī lieka ķermeņa masa, slimības, garīgs un emocionāls stress rada lielu brīvo radikāļu slogu organismam. Astaksantīns būtiski pazemina organismā oksidatīvo stresu, pasargājot šūnas no oksidēšanās pat vairākas reizes vienlaicīgi; Ir pierādīts, ka astaksantīns var pastiprināt asinsriti organismā, kas nozīmē, ka tas nodrošina labāku cirkulāciju ādā, un tam ir vairāki ieguvumi, tai skaitā jaunu šūnu rašanās, ādas elasticitātes nodrošināšana un ūdens zuduma mazināšana dermā.

Sekojot pasaules tendencēm novecot kvalitatīvi, Latvijā zināmais farmācijas zīmols LYL love your life® izstrādājis efektīvu risinājumu, piedāvājot dabisko astaksantīnu uzņemt vienlaicīgi gan iekšķīgi ar kapsulām, gan ārīgi – ar dermokosmētikas produktiem.

FOTO: Publicitātes

LYL ASTAXANthin uztura bagātinātājs (iepakojumā 30 kapsulas)

Multifunkcionāls, dabas dots līdzeklis veselības un skaistuma saglabāšanai, pasargājot organisma šūnas no oksidatīvā stresa un bojājuma. Satur dabā spēcīgāko antioksidantu astaksantīnu un ievērojamu daudzumu C un E vitamīna, kas veicina šūnu aizsardzību no oksidatīvā stresa. Dienas deva ir 1 kapsula. Pieejams visās Latvijas aptiekās.

LYL ASTAXANthin dermokosmētika ir unikāla ar tās sastāvu, jo palīdz atmodināt un stimulēt ādu pēc 35 gadu vecuma. Veidota pēc īpašas tehnoloģijas un pilda trīskāršu anti-aging funkciju: atjauno-aizsargā-dziedē. Produktu efektivitāte ir pierādīta ar dermotestiem: pēc produkta lietošanas par 97% tiek panākts liftinga efekts, par 82% ādas stāvoklis uzrāda dziļāku mitrināšanu, un par 64% mazinās smalkās grumbiņas.

LYL ASTAXANthin Age-Defying Antioxidant Crème sejas ādai, 50 ml

Āda kļūst tvirtāka, uzlabojas ādas vispārējais stāvoklis, izlīdzinās virspusējās krunciņas, vidēji dziļās krunciņas kļūst nemanāmākas. Novērota arī labvēlīga iedarbība cilvēkiem ar ādas apsārtumu un pigmentāciju. Nodrošina ilgstošu mitrināšanu un atjauno ādas tvirtumu, uzlabo ādas vispārējo struktūru. Dermokrēms ir augstas koncentrācijas, paredzēts gan ikdienas, gan intensīvai lietošanai, visiem ādas tipiem, visos vecumos, taču jo īpaši pēc 25 gadu vecuma, kad sākas ādas novecošana. Dermokrēmā esošās aktīvās vielas veicina ādas intensīvu reģenerāciju un dzīšanu. Šī īpašība krēmu padara piemērotu ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, jo produkts ir kā «trīs vienā» – kopjošs anti-aging krēms rītam un vakaram un pretiekaisuma produkts pēc skūšanās.

LYL ASTAXANthin Intense Antioxidant Eye Crème ādai ap acīm, 15 ml

Ievērojami uzlabojas acu zonas ādas stāvoklis, āda kļūst elastīgāka, redzami samazinās sausuma radītās virspusējās krunciņas, jo tā tiek mitrināta dziļākajos ādas slāņos, kā arī uzlabojas vidēji dziļo jeb mīmisko krunciņu (t. s. vārnu kājiņu) stāvoklis, tās kļūst nemanāmākas. Atjauno ādas mirdzumu un rada jauneklīgu skatienu.

LYL ASTAXANthin Antioxidant Hand Treatment krēms-maska roku ādai, 60 ml

Daudzpusīgas iedarbības mitrinošs, barojošs un ādas kvalitāti atjaunojošs krēms–maska nodrošina spēcīgāko ādas aizsardzību pret novecošanos un oksidatīvo stresu, ārstē mikrotraumas, pasargā no saules staru izraisītajiem bojājumiem, mazina pigmentācijas plankumus, kā arī tonizē roku ādu. Krēms ātri iesūcas ādā un veido dabisku aizsargslāni.

LYL ASTAXANthin pretnovecošanās dermokosmētiku var iegādāties lielākajās Latvijas aptiekās un www.well24.eu.

www.well24.eu

Marta mēnesī produktiem ir īpaša atlaide līdz -40%.

Vairāk informācijas: www.lyl.eu.

www.lyl.eu