Mud House – ekskluzīvi vīni ar piedzīvojumu garšu

Jaunzēlandi maoru valodā sauc par Garā Baltā Mākoņa Zemi. To raksturo gleznaina, noslēpumaina un ainaviski dažāda daba, maoru kultūra, regbija kaislības un arī ekskluzīvi vīni, jo Jaunzēlandes vīni veido 1% no pasaules vīniem, nekad nekļūstot par mainstream, ierasto un ikdienišķo. Šoreiz sarunā ar Džeku Gloveru (Jack Glover) apciemosim vīna darītavu no Marlboro, Jaunzēlandes vispopulārākā reģiona, kas atrodas satriecoši skaistā vietā, ar kalnu reljefu un unikālu augsni. Vīna darītavas nosaukums ir Mud House. Stāsts par šo vīna darītavu ir stāsts par piedzīvojumiem un kaislību, kas ir atspoguļota katrā vīna pudelē.

Kāda ir Mud House tapšanas vēsture? Kā radās nosaukums?

Vīna darītava Mud House tika izveidota pirms divdesmit gadiem, kad tās dibinātāji ieradās gleznainajā Jaunzēlandes Marlboro reģionā un iemīlēja šo vietu. Pēc zemes sagatavošanas un vīnogulāju stādīšanas viņi uzcēla māju dzīvošanai no vietējām augsnēm. Šī māja kļuva par firmas MUD HOUSE zīmolu, jo interesantais vārdu salikums tulkojumā no angļu valodas nozīmē «dubļu māja». Jāatzīmē, ka arī vīna darīšanas nozare kopumā Jaunzēlandē ir jauna, jo to izveidoja 20. gadsimta 70. gados.

Raksturojiet Mud House vīna baudītāju. Noteikti jums prātā ir cilvēks, tēls, kam jūs ražojiet savus vīnus.

Mūsu vīni ir paredzēti cilvēkiem, kuri novērtē īpašo, atšķirīgo, jo Jaunzēlandes vīni veido tikai vienu procentu no visiem pasaules vīniem, tāpēc tie ir ekskluzīvi savā būtībā. Mūsu vīna baudītājs ir atvērts jauniem iespaidiem un nebaidās eksperimentēt. Mūsu kaislība ir atspoguļota katrā vīna pudelē un aizrautīgais darbs tiek novērtēts, jo Mud House vīni kļūst aizvien populārāki visā pasaulē, to apliecina arī pārdošanas rādītāji, jo 70% no kopējā vīna apjoma tiek eksportēti. Mūsu vīni ir pieejami visdažādākajās pasaules vietās – Baltijas valstīs, Eiropā, ASV un citur.

Kādas ir Mud House populārākās vīnu šķirnes? Kāds ir vīnu raksturs, nianses?

Mud House vīni paliek uzticīgi mūsu piedzīvojumu garam un slavina Jaunzēlandes Dienvidu salu. Tie ir svaigi un aromātiski baltvīni, piedāvājam arī sarkanvīnus, kuru piesātinātība un raksturs padara tos par lieliskiem ikdienas vīniem, ko baudīt visos gadījumos. Mud House vīnus iegūst divos slavenākajos Jaunzēlandes vīna darīšanas reģionos, īpaši specializējoties Sauvignon Blanc un Pinot Noir vīnos, kam seko Pinot Gris un Riesling. Šos vīnus citu vidū izceļ arī tīras, citrusu, augļu nianses. Jaunzēlandes vīni sniedz neaizmirstamu vīnu baudīšanas pieredzi, jo tie ir īpaši atsvaidzinoši un pārsteidzoši. Runājot par sarkanvīniem, tirgus kopumā ir ļoti piepildīts ar tiem, bet mūsu sarkanvīni izceļas ar izsmalcinātām garšas niansēm, piesātinātību un raksturu.

Mud House Single Vineyard vīnu klāsts nāk no vīna ražošanas reģioniem Woolshed, Claim 431, Home Block un Mound. Šajos vīnos īpaši atspoguļojas svaigo augļu nianses, kas raksturo vīna darītavas stilu un akcentē vīnogu ražas īpašības.

Uzsvēršu, ka Jaunzēlandē neražo daudz vīna, jo salā tikai nedaudzas vietas ir klimatiski piemērotas vīna ražošanai, bet tiek ražoti augstākās kategorijas jeb premium vīni. Tas arī padara Jaunzēlandi unikālu. Aizvien aktīvāk mums arī attīstās gastronomiskās tūres, kur iespējams vietējos vīnus baudīt kopā ar vietējo virtuvi, šo piedāvājumu īpaši iecienījuši ASV tūristi, kuri plaši apmeklē Jaunzēlandi.

Lūdzu pastāstiet vairāk par wine and food pairing jeb vīnu un maltītes saderību.

Galvenais kombinējot vīnu un maltīti ir atcerēties, ka vīni vislabāk sader ar lietām, kas saistītas ar vietu, kur tie darīti. Ēdiena recepte, kas cēlusies no kāda reģiona, vislabāk saderēs ar turpat ražoto vīnu. Piemēram, Jaunzēlande ir sala un Jaunzēlandes vīni izcili sader ar jūras veltēm, jūras produktiem, vēžveidīgajiem, zivīm. Sauvignon Blanc iederēsies pie ļoti dažādiem ēdieniem, jo to piepilda svaigums un citrusa nianses. Tas saderēs arī ar krēmīgām mērcēm, kraukšķīgiem dārzeņiem, īpaši lieliski ar mīdijām, vēžveidīgajiem. Tvaicētas mīdijas un Sauvignon Blanc vispār ir izcila kombinācija! Kopumā jāatceras, ka vīnu pieskaņo ēdiena galvenajai komponentei un mērcei. Jo vieglāks ēdiens – jo vieglāks vīns un pretēji.

Katras valsts vīnus kopumā raksturo dažādas nianses un īpašības. Piemēram, itāļu baltvīniem ir paaugstināts skābuma līmenis un tie ļauj maltītei spēlēt galveno lomu, savukārt mūsu Sauvignon Blanc ir galvenā zvaigzne un to papildinošajai maltītei piešķirama otrā plāna loma.

Varbūt jums atmiņā palikusi kāda īpaša maltīte, kuras laikā izcili varēja novērtēt vīna un ēdiena saspēli?

Biju devies darījumu braucienā uz Ņujorku un vakarā devos vakariņot uz kādu restorānu. Tur pasūtīju lapu kāpostu salātus ar medus aizdaru un sieru. Zaļie lapu kāposti bija īpaši kraukšķīgi un veidoja izmeklētu garšas simfoniju ar Sauvignon Blanc, to papildināja medus saldums un siera pikantums.

Aizvien vairāk pieaug dažādu jomu ražotāju rūpēs par apkārtējo vidi. Kāda ir jūsu vīna darītavas nostāja šajā jautājumā?

Katrs mūsu vīna darīšanas procesa solis, no vīnogulāja līdz pudelei, tiek veikts stingrā uzraudzībā un kontrolē atbilstoši Jaunzēlandes Vīnkopības programmai. Tāda prakse, kā piemēram, aitu ganīšana vīnogulājos (dabīgi lapu šķipsnētāji!), ir tikai viens no veidiem, kā mēs uzlabojam mūsu vīna dārzu terroir. Īpaši jāuzsver, ka 98% Jaunzēlandes vīnu nāk no ilgtspējīgiem vīna dārziem, tas ir ļoti augsts rādītājs, kas patiesi apliecina mūsu rūpes par vidi.

Noslēgumā lūdzu sniedziet kādu ieteikumu vīnu baudītājiem – gan iesācējiem, gan ekspertiem. Ar ko sākt? Kā atrast sev piemērotāko?

Atrast sev piemērotāko vīnu, turklāt tādu, kas papildinās un izcels jūsu iemīļotāko ēdienu nianses ir māksla, ko nevar apgūt vienā dienā, to var iemācīties eksperimentējot, degustējot, baudot un salīdzinot, bet jāatceras arī par zināšanām, tāpēc lieti noderēs pamata izpratne par vīna darīšanu, dažādiem pasaules vīna darīšanas reģioniem un to tradīcijām.