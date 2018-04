Ja objektīvi paskatāmies uz naudas krāšanas procesu, tad jāsecina, ka ietaupīt un iekrāt naudu nav nemaz tik grūti, tomēr, ja šī procesa ietvaros neesat piesardzīgi, ir iespējams pieļaut dažas visai lielas kļūdas, kas var palēnināt nokļūšanu līdz uzkrājumu mērķim. Nemitīgais benzīna un pārtikas preču cenu kāpums Latvijā ir negatīvi ietekmējis iedzīvotāju ģimenes budžetu, taču tā vien šķiet, ka situācija vēl tikai pasliktināsies, pirms spēs uzlaboties. Augstās cenas visā pasaulē, ne tikai Latvijā, liek cilvēkiem vairāk pievērsties naudas taupīšanas ieradumiem, mēģinot ietaupīt limitētos līdzekļus visos iespējamajos veidos. Lai arī naudas krāšana, šķiet, ir diezgan viegli izdarāms un vienkāršs darbiņš, ja uz to skatāmies no praktisko darbību puses, joprojām ir liels skaits to cilvēku, kuri pieļauj būtiskas kļūdas, mēģinot ietaupīt naudu par katru cenu, kas faktiski kaitē viņu personīgajām finansēm, nevis palīdz tām, kā sākumā iecerēts. Šī iemesla dēļ finanšu portāls kredits247.lv vēlējās izpētīt, kādas ir tipiskākās kļūdas, ko mēs darām nepareizi, mēģinot ietaupīt un iekrāt naudu, kad nepieciešams savilkt jostu ciešāk, vai vienkārši vēlamies iekrāt naudu kādam sen lolotam mērķim.

Lūk, ko mēs atklājām:

Lētu pirkumu veikšana, nevis tādu, kam ir pievienotā vērtība

Cilvēki bieži domā, ka vislabākais veids, kā ietaupīt naudu, ir iepirkt lietas un pakalpojumus tikai par pašu zemāko cenu. Lai gan tas spēj darboties kādu laiku un dažās preču kategorijās ir pat ieteicams, reālā naudas taupīšanas atslēga ir māksla nopirkt to, kam ir ne tikai vislabākā cena, bet arī visaugstākā pievienotā vērtība. Pērkot lētākos priekšmetus, kas spēs jums kalpot tikai vienu vai divus gadus, nevis maksājot, iespējams, divreiz vairāk par augstākas kvalitātes preci, kas kalpos jums teju visu mūžu, beigu beigās jūs samaksāsit daudz vairāk, nekā sākumā bijāt plānojuši, kad uzķērāties uz zemākās cenas piedāvājumu. Jo laika gaitā (parasti visai īsa laika) šie lētie priekšmeti atkal būs jāaizvieto ar jauniem. Cits piemērs: kad jūs iegādājaties graudaugu pārslas, kas uzturvērtības ziņā ir krietni augstākas kvalitātes, bet maksā nedaudz vairāk, jūs rūpējaties par savu veselību un dzīves kvalitāti ilgtermiņā, jo lētākās graudu pārslās parasti ir pievienots pārmērīgs daudzums cukura garšas nodrošināšanai un tām ir pazemināta uzturvērtība.

Ko darīt, lai no šāda tipa kļūdām izvairītos turpmāk? Galvenais priekšnoteikums, lai konsekventi un ilgtermiņā spētu ietaupītu naudu, ir iemācīties iepirkties tā, lai jūsu pirkumiem būtu augsta pievienotā vērtība, ne tikai zema cena. Kāda jēga nopirkt T-kreklu par 2 eiro, ja pēc 3 mazgāšanas reizēm tas būs jāaizvieto atkal ar jaunu T-kreklu par 2 eiro? Cenai būtu jābūt tikai vienam no faktoriem, kas jums jāņem vērā, veicot plānoto pirkumu. Citi svarīgi faktori, kam vērts pievērst uzmanību: cik ilgi šis pirkums jums kalpos, kāda veida garantijas tam tiek piešķirtas, cik bieži jūs to izmantosit. Māksla nopirkt vērtību, nevis tikai skatīties uz cenu, ilgtermiņā ļaus jums ietaupīt kaudzi naudas.

Naudas tērēšanas maksimāla pārtraukšana

Viena no lielākajām kļūdām, ko cilvēki pieļauj, kad sāk domāt par naudas krāšanu vai taupīšanu, ir tā, ka viņi vienkārši maksimāli pārtrauc tērēt. Tas šķiet kā pats acīmredzamākais risinājums, kā ietaupīt naudu. Problēma ir tajā, ka, ja šādi pasākumi tiek veikti bez reāla skata ilgtermiņā, tad naudas tēriņu apturēšana šeit un tagad var tikai palielināt potenciālos izdevumus nākotnē. Tā vietā cilvēkiem vajadzētu pārtraukt tērēt naudu uz mazsvarīgām lietām, taču nevajadzētu apturēt izdevumus tādās pozīcijās, kas skar profilaktisko apkopi vai pamata uzturēšanu. Tas attiecas gan uz jums piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, gan uz jums personīgi. Jā, jūs ietaupīsit naudu šodien, ja atcelsit, piemēram, profilaktisko zobu pārbaudi, kura jums it kā nemaz nav nepieciešama, jo nekas taču nesāp. Taču ilgtermiņā tas var radīt nopietnākas zobu un smaganu problēmas, kuras bija iespējams novērst daudz lētāk, nesāpīgāk un ātrāk ar profilaktiskajām pārbaudēm. Šajā gadījumā jūsu tekošā mēneša ietaupījumi faktiski kļūst par pamatīgām ilgtermiņa izmaksām.

Ko darīt, lai no šīs kļūdas turpmāk izvairītos? Pat ja esat uz taupības režīma ceļa, pārliecinieties, ka jūs regulāri un savlaicīgi veicat visas nepieciešamās pārbaudes un remontus, pat ja tas nozīmē iztērēt nedaudz vairāk naudas tagad. Nav vērts izaicināt jūsu veiksmi un šodien ietaupīt pāris desmitus eiro par lietām, kuru turpmāku funkcionēšanas apstāšanos būtu iespējams novērst ar preventīvām darbībām. Šādā veidā jūs neriskēsit ar lielām izmaksām nākotnē, kad neapkoptās lietas vairs nebūs iespējams salabot, bet tā vietā būs jāpērk jaunas, kas jau būs krietni dārgāk.

Pieņēmums, ka naudas krāšanai ir iespējams kāds ātrs risinājums

Kad cilvēkiem ir nepieciešams iekrāt vai ietaupīt naudu, viņi parasti meklē ātrus risinājumus, lai samazinātu savus tēriņus, cerībā, ka tas nostrādās ilgtermiņā. Viņiem prātā ir darīt kaut ko tādu, kas nekavējoties varētu atrisināt problēmu, tāpēc viņi sāk samazināt savus izdevumus vienu pēc otra, cerot, ka tas momentā atrisinās problēmu, un nebūs nepieciešams ilgtermiņa uzkrājumu plāns. Kad tā nenotiek, viņi ķeras vēl pie kaut kā «nogriešanas». Taču, lai cik centīgi arī viņi necenstos ierobežot savus izdevumus, ir jāspēj apzināties, ka parasti naudas krāšanai vai ietaupīšanai nav iespējams kāds ātrs risinājums.

Ko darīt lietas labā? Patiesībā, galvenais iemesls, kādēļ lielākajai daļai cilvēku kādā dzīves posmā naudas taupīšana ir kļuvusi par nepieciešamību, nav tāpēc, ka viņi ir izdarījuši kādu viena finansiālu kļūdu, ko tagad varēs viegli labot ar vienu darbību. Parasti finansiālās problēmas rodas ilgākā laika posmā, līdz tās kļūst nenovēršamas un neciešamas. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka naudas ietaupīšanas process netiks atrisināts pats no sevis vai arī ka tas notiks nekavējoties, bet tam būs vajadzīgs laiks un zināmas pūles, lai gūtu panākumus un sasniegtu mērķi. Šim nolūkam par labu var nākt tikai personīgā budžeta plāna sastādīšana un visu ienākumu un izdevumu apzināšana. Jūs nevarat sākt akli samazināt finansējumu kādā no jūsu dzīves jomām, nemaz nepārliecinoties, kā tas ietekmēs pārējās un cik tas jums patiesībā ilgtermiņā izmaksās. Jums ir jāveic fundamentālas izmaiņas savos naudas lietošanas paradumos, iekļaujot naudas taupīšanas metodes ikmēneša plānā kā dabisku dzīvesveida sastāvdaļu. Finanšu pasaulē šo procesu sauc arī par «samaksāšanu sev vispirms». Iemācoties ik mēnesi atlikt naudu, lai «samaksātu sev pašam», jūs nodrošināsit, ka jums būtu pietiekami lieli uzkrājumi, kas spēs apmierināt jūsu finansiālās vajadzības nākotnē. Kad būsit izveidojuši ilgtermiņa taupības vai uzkrājumu plānu un pieturēsities pie tā realizācijas, jūs izvairīsities no neapmierinātības sajūtas, kas rodas, kad finansiālās problēmas netiek novērstas nekavējoties.

