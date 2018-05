Arī vissliktākais rezultāts maratonā ir sasniegums. Visādi gadās!

Dzīvē gadās visādi – reizēm tu stundu tīri māju, bet, kad pēdējais puteklītis notraukts, pēkšņi uz grīdas izlīst granātābolu sula vai saplīst glāze. Ko darīt – krist panikā vai vienkārši paņemt salveti un saslaucīt? Līdzīgi ir maratonā – tu trenējies, trenējies, bet izrādās, ka tik daudzi ir ātrāki par tevi. Tad svarīgi ir skatīties uz ieguvumiem, nevis gausties par zaudējumu.

Ja arī tu piedalījies maratonā – tu esi uzvarētājs un mūsu varonis!

Maratons pret stresu

Katrs no mums pazīst dažus cilvēkus, kas skrējuši maratonu, un ļoti daudzus, kas nav pat mēģinājuši. Tas ir liels izaicinājums, kas nav pa spēkam ikvienam. Tāpēc nav svarīgi, kurā vietā tevi ierindojuši pasākuma rīkotāji – tu izdarīji labāko, kas bija tavos spēkos, un tā ir liela uzvara pār sevi. Daudziem tu būsi uzvarētājs, pat ja nesanāks noskriet kā medaļniekam vai arī būsi topa augšgalā no apakšas.

Lūk, pieci Grite ekspertu izvēlētie iemesli lepoties ar sevi, ja esi piedalījies maratonā vai regulāri sporto.

1. Sakopta veselība

Ikdienas treniņi bez pārliekas slodzes palielina izturību, spēcina sirdi un muskuļus. Visticamāk, uzlabosies arī garīgā pašsajūta – mazināsies stress, vairosies optimisms un ticība saviem spēkiem. Tas paaugstinās ražīgumu darbā un mazinās nogurumu, ko rada ikdienas rutīna.

2. Uzspodrināta pašapziņa

Maratons ir izkāpšana no personiskās komforta zonas. Daudziem no mums maratons šķiet neiespējamā misija, bet, «laužot» sevi un saņemoties piecelties no dīvāna, lai katru rītu vai vakaru skrietu, mēs noticam sev, kļūstam drošāki un pašpārliecinātāki. Tas prasa apņēmību un neatlaidību, un tieši to mēs arī saņemam balvā.

Noskriet maratonu ir patiešām nopietns izaicinājums. Nav daudz vēl augstāku mērķu, ko sev iespējams uzstādīt. Ne velti cilvēki pirmo noskrieto maratonu mēdz salīdzināt ar citiem svarīgiem mūža datumiem – kāzām, bērna piedzimšanu utt.

3. Piemērs citiem

Mēs dzīvojam mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem, un katrs mūsu lēmums vai darbība ietekmē pārējos. Ja jūsu piemājas mauriņš ir nopļauts un logi nomazgāti, arī kaimiņi tieksies uz tādu spodrību. Redzot jūsu uzņēmību, arī kolēģi un draugi neapzināti vēlas kļūt labāki. Ja jūs ar savu gribasspēku spēsiet paveikt ko patiešām ievērības cienīgu, piemēram, noskriet maratonu, tas var kalpot par iedvesmas avotu vēl kādam.

4. Sevis iepazīšana

Lai labi sagatavotos maratonam, rūpīgi jāplāno treniņi un citas aktivitātes, vēlams tam pieskaņot arī atbilstošu diētu. Jāmācās atteikties no liekā un apgūt jaunas lietas. Tas viss palīdz labāk iepazīt pašam sevi, bet pats skrējiens ir gluži kā divkauja ar visu, kas tevī protestē pret milzīgo slodzi, vājuma mirkļiem un brīdi, kad galva saka – es vairs nevaru, tomēr kaut kur atrodas gribasspēka rezerves, kas ļauj pabeigt iesākto.

5. Neatņemama pieredze

Ja kaut reizi dzīvē esi šķērsojis maratona finiša līniju, tu esi sasniedzis virsotni, kas daudziem nav pa spēkam. Tas var būt kā resurss un ticība saviem spēkiem, kuru paņemt līdzi visai atlikušajai dzīvei. Vēl arī kopības sajūta, visiem dodoties istancē, lai sasniegtu savu pirmo uzvaru. Pat ja esi viens no pēdējiem, tu esi uzvarētājs sev.

Kā psiholoģiski atgūties pēc maratona?

Lūk, daži ieteikumi, ko iesācējiem snieguši profesionāli maratona skrējēji un treneri.

Atļaujies vairāk – izdzer glāzi saldas limonādes, iekļauj ēdienkartē pāris ne tik veselīgus ēdienus, izgulies – vienkārši palutini sevi.

Nepārdzīvo par rezultātu – meklēt savu vārdu rezultātu sarakstā var būt ļoti mokoši, jo nebūt neesi pat tuvu gaidītajam rezultātam. Nepārdzīvo, jo noteikti neesi pēdējais, īpaši jau šajā maratonā, galvenais taču ir piedalīties, un tas ir liels sasniegums, ka piedalies. Padomā, cik cilvēku vispār to nesaņēmās izdarīt un cik palika aiz tevis!

Pāris nedēļas iztiec bez skriešanas. Ir svarīgi pilnībā aizmirst iepriekšējo maratonu, tikai tad varēs sākt domāt par nākamo.

Atceries – ja kaut kas paveikts vienreiz, to var izdarīt vēlreiz. Tāpēc izmet no galvas domas, cik tas bija grūti, vienkārši izbaudi paveikto.

Nodarbojies ar vienkāršām mājas lietām – veic pavasara tīrīšanu, noslauki putekļus, nomazgā logus.