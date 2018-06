ZZ Čempionāts jau 12. gadu māca, atklāj, saliedē un dāvina unikālu pieredzi Latvijas skolēniem.

«Visi kādreiz gājām skolā un atceramies, cik dažāda pēc interesēm bija katra klase. Bija ļoti sportiskie, kas pārstāvēja skolu sacensībās, gudrākie skolēni aizstāvēja skolas vārdu mācību olimpiādēs, savukārt radošākie plūda kaut kur pa vidu un meklēja veidu, kā izpaust savu pasaules redzējumu. Šādi līdzīgi, bet reizē tik dažādi nekad nevarējām sevi pierādīt kā vienota klase. Šī arī ir ZZ Čempionāta burvība. Lai klase varētu piedalīties, ir jāizmanto visas klasesbiedru spējas un talanti,» stāsta «Zelta Zivtiņas» zīmola vadītājs Agris Rencis.

Un tiešām, lai veiksmīgi izturētu visus ZZ Čempionāta posmus – mājasdarbu, pusfinālu un finālu –, nepieciešama saliedētība, radošums un ne mazāk svarīgi – vēlme darīt vairāk! Priekš ilggadējiem organizatoriem un atbalstītājiem «Tele2» un «Zelta Zivtiņas» ZZ Čempionāts ir platforma sarunai ar jauno paaudzi un iespēja nodot tās vērtības, uz kā balstās arī paši zīmoli.

Šogad ZZ Čempionāts kopumā bijis par cilvēkiem, kas dara vairāk un kuriem atzinums vai komentārs OK nebūt nav OK. Tāda bija arī pati sacensību 12.sezona. «Šogad ne vien mudinājām skolēnus darīt vairāk par normu, bet paši uzlikām sev ļoti augstu latiņu. Spējām trīskāršot finālistu skaitu līdz pat 540 klasēm un pagarinājām finālu no vienas līdz trim dienām. Tagad varu droši apgalvot – mums izdevās radīt pirmo īsto festivālu Latvijas skolēniem, kur viss ir priekš viņiem! Jaunas un vēl neizmēģinātas atrakcijas, interesanti uzdevumi, kas caurvijās ar unikāliem tehnoloģiskiem risinājumiem, prāta kustināšanas stafetes un izaicinājumi no partneriem, skolēnu iemīļotie mūziķi – viss šis ir par ZZ Čempiona 12.sezonu,» lepojas ar padarīto Agris Rencis.

Fakti un skaitļi par ZZ čempionāta 12.sezonu: Kopumā čempionātam reģistrējās vairāk nekā 1900 klases.

1043 klases pārvarēja pirmo kārtu un nonāca pusfinālā.

Lielajam finālam tika atlasītas 540 komandas no 6. līdz 12. klasei.

Fināla 3 dienās kopā pulcējās ap 15 000 bērnu un skolotāju. Uzvarētāja noteikšanai skolēniem bija jāpiedalās 8 pamata un vairāk nekā 20 papildu aktivitātēs visas dienas garumā.

ZZ Čempionāta 12.sezona

ZZ Čempionāts ir kļuvis par lielāko pasākumu uzreiz pēc dziesmu un deju svētkiem, un ne velti šogad fināls bija kas jauns un neredzēts visiem dalībniekiem. ZZ Čempionāts šogad sarūpējis arī daudz pārsteigumu un visnotaļ spilgtu emociju. Gūstot iespaidus no sporta kompleksa «333» atmosfēras, finālisti varēja izbaudīt gan ūdens, gan sauszemes, gan aktivitātes virs zemes. Dalībnieki varēja izmēģināt savas spējas uz lieliem komandas supiem, kas reti kur Latvijā ir pieejami pat pieaugušajiem, izbraukt ar kartingiem īstajā sacīkšu trasē, iekarot kāpšanas torņa virsotnes un, protams, likt lietā arī savu erudīciju un zināšanas.

Jāsaka, ka ZZ Čempionāts nebūtu iedomājams bez partneriem, kuriem arī ir svarīga Latvijas bērnu izaugsme, – nu jau ilggadējie partneri «SEB banka», «Samsung», «Sadales tīkls», «Lion» un šī gada jaunie partneri Ropažu novads, «Rasēns», «Fizmix», «Durex» un daudzi citi, kuri palīdzēja tapt ZZ Čempionātam. «Bet svarīgākais, ka ikvienam uzņēmumam un organizācijai, kas iesaistās ZZ Čempionātā, ir viens mērķis – veidot labāku vidi mūsu valsts jauniešiem! No tā ir atkarīga mūsu visu nākotne – kādi skolēni izaugs, tāda būs sabiedrība,» uzsver Agris Rencis.