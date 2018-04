Jaunā gada frizūra - tu vakarā un no rīta!

Jaunā gada svinības nav vairs tālu, un nelielais satraukums par to, vai paspēsi visu laikā, arī nemanāmi drīz būs klāt. Ja rodas šaubas par iespēju apmeklēt frizieri vai matu meistara apmeklējums nav pat plānā, tad vienkāršas frizūras izveidi atstāj pašas ziņā. Ja esi garu matu īpašniece, atvēli sev vien 30 minūtes, lai ballīti sagaidītu ar skaistu matu pīni. Talkā nāks matu meistars Pēteris Grudulis.

Daļai dāmu ar gariem matiem noteikti mājās ir atrodami matu «gofrētāji», šoreiz ir īstais brīdis likt tos lietā. Sagofrējam matus visā to garumā un izvēlamies pusi, kurā savīsim pīni. Sākot no matu saknēm, to arī savijam.

Jaunā gada rītā pīni izjaucam, saņemam matus astē un veidojam vienkāršu copi.