Iepazīsties: iespējams, jaunākais kulinārijas blogeris Latvijā - Pipars

Blogeris ir cilvēks, kura galvenais uzdevums ir dalīties ar saviem ieteikumiem, novērojumiem, viedokli un atsauksmēm savas izveidotās kopienas jeb auditorijas robežās. Šodien mūsu saruna ar, iespējams, jaunāko kulinārijas blogeri Latvijā - Roju Puķi. Rojam šobrīd ir 12 gadu, savu blogu www.pipars.lv raksta no 9 gadu vecuma, un nu jau ar Roja viedokli rēķinās un blogeru starpā par iesācēju neuzskata. Ir daudzas vietnes, kuras Roja receptes ir publicējušas saviem apmeklētājiem.

Kā pievērsies savam blogam?

Mani vecāki ar ēdienu pagatavošanu ir uz tu, cik sevi vien atceros. Arī mammai kādreiz bija savs blogs un tēma tā pati. Tad ar laiku ēdienu bildēšana mammai kļuva par darbu un arī es redzēju, kā tiek bildēti ēdieni, kā tie tiek gatavoti, un man tas patika. Kādu dienu vecākiem teicu ka gribu savu mājas lapu, un viņi manu domu uzreiz atbalstīja. Vakarā jau kopā ar vecākiem meklējām pieejamos domēnus (mājas lapas nosaukums) un tas nebija viegli, jo daudz domēnu vārdu jau ir reģistrēti un domēnam ir jāizsaka vietnes tēma. No paša sākuma zināju, ka rakstīšu par ēdienu tēmu. Domas bija dažādas - kanapē, rasols un tamlīdzīgi. Ja pipars.lv būtu bijis aizņemts, tad droši vien mans blogs sauktos «kanapē». Bet pipars.lv bija brīvs, un šodien esmu priecīgs par to. Tad tētis sazinājās ar dizaineri Lauru Ozolu un vienojās par mana logo izveidi. Pirmajā logo versijā apakšā ir rakstīts - bērns virtuvē... Tagad tieši šo «bērns», liekas, vajag izņemt. Nu jau esmu pusaudzis (smaida), bet to, protams, logo nelikšu.

FOTO: No personīgā arhīva

Kas ir tava bloga apmeklētāji?

Nu pamatā māmiņas un bērni. Manas receptes ļoti bieži pārpublicē arī www.maminuklubs.lv, jo ideja ļoti vienkārša. Es ar savu darbošanos virtuvē iedrošinu citus bērnus manā vecumā gatavot un, iespējams, iedrošinu arī viņu vecākus ļaut bērnam rosīties virtuvē. Ja tā paskatās, tad iemācīties gatavot ir nepieciešams ikvienam, jo ne visu dzīvi tev mamma gatavos pusdienas un vakariņas. Pienāks brīdis, kad nāksies iepazīt virtuves priekus, un tas, manuprāt, ir lielisks piedzīvojums! Ļoti bieži manā blogā ienāk «apmaldījušies» (vecāki tā viņus sauc) un raksta dažādas sūdzības par kafejnīcu ar tādu pašu nosaukumu, un tad man jābrīnās - vai cilvēki tiešām neskatās, kam viņi raksta?

Savā blogā raksti ne tikai par ēdieniem un publicē receptes, bet arī par kafejnīcām un ceļojumiem, kuros esi bijis.

Jā! Jo domāju, ka arī tas varētu būt interesanti mana bloga lasītājiem. Katrā ziņā cenšos to izdarīt maksimāli saprotami un īsi. Man pašam baigi nepatīk gari rakstīt, kur nu vēl lasīt kāda sarakstītos garos darbus...

Ir daži izplatīti mīti par blogeriem. Lūdzu, komentē tos!

Blogera galvenais uzdevums ir sniegt tikai pozitīvas atsauksmes par dažādiem produktiem.

Noteikti nē! Blogs ir tāda kā mana pārdomu klade, tikai publiski pieejama. Es savā blogā publicēju receptes, kuras man pašam garšo, un rakstu godīgi, arī par to, kas man nepatīk. Un patīk!

Blogera darbs ir vienkāršs, to var darīt visi.

Domāju ka vienkāršs tas nav, bet to tiešām var darīt jebkurš. Vienīgi jautājums, vai tas, ko tu raksti, ir kādam vajadzīgs un šķiet interesants, bet to jau var pateikt tikai ar laiku. Katrā ziņā, ja gribas, tad jāraksta! Nav jau obligāti sākumā ieguldīt naudu mājas lapas izveidē. Ir daudz bezmaksas blogu izveides iespēju, tas pats blogger.com vai wordpress.com

Blogeris var rakstīt par visu, ievērojami piepušķojot faktus.

To darīt, protams, var, bet kāda jēga? Uzrakstīt par konfekti, ka tā man palīdz atgūt enerģiju pēc smagas nedēļas? Bloga lasītāji pārliecināsies par pretējo, un tu būsi mānijies. Nav pareizi un nevienam no tā nekāda labuma, arī konfektes ražotājam ne. Šodien jāapzinās, ka rakstam, kuru tu publicē, ir jābūt godīgam. Tas var būt subjektīvs, bet godīgs.

Kuras valstis jau esi apceļojis?

Esmu, protams, mazliet paceļojis pa Latviju. Vairākkārt biju Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā un tad jau nedaudz tālāk - Polija, Vācija, Beļģija, Francija un tālākais mans šā brīža ceļojums ir Tenerife, Kanāriju salas. Par šo ceļojumu nekādi nevaru saņemties uzrakstīt, jo emociju patiešām bija daudz un raksts laikam tomēr būs garš... Bet varu apsolīt - tuvākajā laikā uzrakstīšu!

FOTO: No personīgā arhīva

Uz kurieni noteikti vēlies aizceļot?!

Japāna, ASV un Norvēģija! Tās ir manā ceļojumu sarakstā, un noteikti tur būšu!

Tu vispār esi mērķtiecīgs?!

Man jau liekas, ka jā, bet pašam grūti to pateikt. Grūti sevi novērtēt.

Kādu redzi savu blogu pēc gadiem astoņiem, kad tev pašam būs divdesmit gadu?

Nū, tas noteikti būs arī angļu valodā, bet tēmas jau tās pašas: garšas, receptes un ceļojumi ar garšu.

Kādas kardinālas izmaiņas šo gadu laikā tavu blogu varētu skart?

Nu es jau nezinu, viss attīstās tik ātri. Šobrīd aizvien populārāks paliek video, un es esmu izveidojis arī savu kanālu vietnē youtube (Pipars.lv). Mēneša laikā man jau ir 300 sekotāju, un mani tas priecē. Centīšos savu video kanālu attīstīt un sekot līdzi izmaiņām interneta vidē.

FOTO: No personīgā arhīva

Bet pamata tēma jau nemainīsies un būs tā pati - kulinārija?!

Domāju, ka jā. Dažādas receptes, ēdienu testi, vietu apskati un dažādi izaicinājumi. Domāju, ka šī tēma par ēdienu būs aktuāla vienmēr, jo cilvēki bez ēdiena nevar un ēdīs vienmēr!

Paldies par interviju, un lai tev izdodas!

Paldies, ka uzaicinājāt, arī jums paldies un laimīgu visiem 2018. gadu!