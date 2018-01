Skat, kā Latvijā audzē šitake sēnes!

Tur pusotra hektāra plantācijā aug veselīgās šitake sēnes. Sēņu lasīšana abiem pilsētas švītiņiem sagādās īstu azartu, jo tās aug tik daudz, ka pāris minūtēs spainis jau pilns. Izrādās, augstvērtīgās šitake sēnes aug uz kokiem, un ik gadu saimniecībā tiek «iestādīti» sēņu koki, kuru kopgarums veido 240 kilometrus.

Japānas sēnes var lasīt nevis, kad tās ir sasniegušas konkrētu izmēru, bet gan tad, kad tās ir gatavas – vai nu atvērusies to cepurīte, vai ap malām redzams balts riņķis. Interesants ir arī pats sēņu lasīšanas veids – bekas vai gailenes ierasts griezt ar nazi, bet šitake sēnes atļauts tikai un vienīgi nolauzt ar visu saknīti. No parastām meža sēnēm šitake atšķiras arī ar cenu – tās ir krietni dārgākas. Par kilogramu šo gardo sēņu nāksies šķirties no aptuveni 25 eiro. Un kā nu ne, jo šitake sēņu audzēšana patiesībā ir sarežģīts un fiziski grūts darbs – sēņu koki īpaši jāmērcē, tad «jāstimulē», lai tie sāktu ražot, kā arī ik pa laikam jāapgriež otrādi, lai tie labāk uzsūktu mitrumu.

Zemnieku saimniecības «Šita&ke» saimnieki Imants un Sarmīte Urpeni, kas nodarbojas ar sēņu audzēšanu un pārstrādi, Alojā dzīvo jau 29 gadus. Viņu saimniecība atrodas dziļi mežā – tāpēc sevi par cilvēkiem, kas dzīvo laukos, nemaz nevarētu saukt. Urpenu ģimene te atpūšas, jo, kā saka Imants, «kas var būt labāks par fizisku darbu meža vidū, kur neviens netraucē… izņemot lāčus, vilkus un citus meža iemītniekus. Strādāt var pat pilnīgi kails.» Pirmo reizi lāci aci pret aci Imants saticis pirms sešiem gadiem, nu tā – 20 metru attālumā, bet kuram tad negaršo šitake sēnes?!