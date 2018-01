Keita slepeni ziedo savas matu cirtas ar vēzi slimiem bērniem

Tiek uzskatīts, ka šī ideja hercogienei radusies pēc tam, kad friziere Džoja Kensingtonas pilī bija nogriezusi Keitai matus. «Pirms četriem mēnešiem Džoja pārliecināja hercogieni, ka ir laiks apgriezt matus, jo tie vienkārši bija jau par garu,» ziņoja kāds karaliskais avots.

Kamēr Džoja grieza Keitas matus, hercogienei radās šī ideja, ka būtu labi nogriezto matu rotu nevis izmest, bet izmantot labos nolūkos. Mati tika nosūtīti, izmantojot svešu vārdu, šādi saņēmēji pat nezināja, kas ir īstais sūtītājs, vienīgi to, ka tā ir sieviete no Kensingtonas.

Avots piebilda: «Ir taču tik jauki domāt, ka kaut kur kāda maza meitenīte nēsā parūku no īstiem princeses matiem. Ir ļoti aizkustinoši, ka Keita šādi ir rīkojusies un iejūtīgi no viņas puses izmantot matus šādam nolūkam, kas citādi tiktu izmesti.»

Hercogiene nav pirmā publiskā persona, kas ziedojusi savus matus šai organizācijai. Arī grupas «One Direction» zvaigzne Harijs Stails ziedoja savas matu cirtas 2016. gadā.

Organizācija «The Little Princess» darbojas jau 12 gadus, un to izveidoja Hannas Tarplī vecāki. Meitenīte mira no vēža piecu gadu vecumā.