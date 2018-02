6 attiecību periodi, lai sasniegtu patiesu mīlestību: cik daudzi to spēj?

Saglabāt emocionāli tuvas un siltas attiecības mūža garumā, iespējams, ir mūsu laikmeta viens no grūtākajiem izaicinājumiem. Par tipiskajām krīzēm pāra attiecībās stāsta Latvijas vecāku organizācijas rīkotās pāra attiecību stiprināšanas akcijas «#MīlaRestart. Iemīlies no jauna!» vēstnese, psihoterapeite Inese Putniece.

«Džuljetai un Romeo, kad viņi satikās un iemīlējās, bija 14 gadu, viņu mammām – 28 gadi, bet Annai Kareņinai tikai 25. Vēl pirms mazliet vairāk nekā gadsimta 40 gados cilvēks jau skaitījās vecs. Mūsdienās šajā vecumā esam vēl jauni un spēka pilni, gribam mīlēt un būt labās attiecībās. Bet ir naivi iedomāties, ka pāris, kas saticies divdesmit gadu vecumā, saglabā tādu pašu jūtu intensitāti arī pēc trīsdesmit kopā pavadītiem gadiem,» tā par attiecību ilgtspēju spriež psihoterapeite Inese Putniece.

Neizbēgami, ka, ilgi esot kopā, ikviens pāris piedzīvo krīzes. Tās pārvarot, attiecības pāriet nākamajā, labākā līmenī. Vai arī pāris izšķiras.

Pirmā nopietnā pāra attiecību krīze ir bērna ienākšana ģimenē.

Abi vecāki ir satraukti un apjukuši, jo mazulis izmaina visu – sākot ar dienas režīmu un beidzot ar finanšu stāvokli. Nākamās krīzes ģimene piedzīvo, bērnam augot – tā ir skolas gaitu uzsākšana, pusaudža gadi, bērna patstāvīgās dzīves sākums. Pa vidu tam visam pārim jāprot izdzīvot individuālās vecumposmu krīzes, kas ir trīsdesmit, četrdesmit gados. Bērna augšana nenozīmē, ka tiek atceltas savstarpējo attiecību risināšanas vajadzības.

FOTO: Depositphotos.com

Rozā briļļu jeb iemīlēšanās periods ilgst aptuveni pusotru gadu. Tas ir hormonu vētru un idealizētu attiecību posms. Tajā nevajadzētu pieņemt nekādus izšķirošus lēmumus ne par laulībām, ne bērniem, ne arī kopdzīvi vai kopīgu lielu īpašumu iegādi. Viss vēl var mainīties. Pārvarēt šo posmu neizšķiroties ir vieglāk tiem, kas kopumā orientēti uz attiecībām.

Pārsātināšanās periods seko pēc rozā briļļu perioda, kad savu partneri ieraugām tādu, kāds viņš ir patiesībā, un sākam viņu tādu pieņemt. Sākas rutīna, kas var izrādīties nāvējoša, ja abi vai viens no partneriem ir aso izjūtu mednieks. Ja šajā periodā ģimenē piedzimst bērns, krīze nedaudz pārceļas, jo mazulis ienes jaunas un nepieredzētas vēsmas pāra attiecībās. Šis periods var ilgt no dažiem mēnešiem līdz pat vairākiem gadiem.

Atgrūšanas periods ir viens no smagākajiem attiecību posmiem, kuru neiztur liela daļa pāru. Mēs ieraugām partnera trūkumus. Vai spēsim tos ne tikai pieņemt, bet pat iemīlēt? Šim periodam raksturīgi strīdi, zeļ un plaukst egoisms. Iespējams, kādam no pāra šķiet, ka vienkāršākais veids, kā no tā visa izvairīties, ir šķiršanās. Diemžēl bez šā posma nav iespējams iztikt, jo te ir iespēja augt un stiprināt attiecības vai arī izkāpt no tām, lai meklētu nākamās. Šis periods var ilgt dažus mēnešus vai pat vairākus gadus.

FOTO: Depositphotos.com

Pieņemšanas periodā joprojām ir strīdi, bet tie vairs nav tik dramatiski. Abi zina, ka strīds beigsies, bet attiecības turpināsies. Skaidrs arī, ka otru nepārtaisīsi. Iespējams, ka abi izglītojas par attiecībām vai pat apmeklē psihologu, lai labāk iepazītu sevi un saprastu, kā sadzīvot. Mācās sarunāties un ieklausīties viens otrā. Iespējams, šis ir pirmais īstais pakāpiens ceļā uz nobriedušām attiecībām. Pieņemšanas periods bieži sakrīt ar bērna piedzimšanu. Tā kā ir kopīga saimniecība un kopīgi mērķi - bērnu audzināšana, šis posms var ievilkties līdz pat brīdim, kad bērni ir paaugušies un atkal ir laiks pievērsties sev un savu attiecību analizēšanai.

Kalpošanas periods ir laiks, kad viens otram gatavi dot, negaidot atpakaļ. Prieku dod paša rīcība, nevis otra atgriezeniskā reakcija.

Draudzības periods, kad abi partneri uzticas viens otram kā pašiem tuvākajiem draugiem. Pāris ir pārdzīvojis smagas krīzes un, kā saka, apēdis kopā pudu sāls. Viens otru pazīst gan priekos, gan bēdās. Šis periods var ilgt gadu desmitiem, abi tajā jūtas labi un komfortabli.

Patiesas mīlestības periods uzplaukst tikai pēc tam, kad ir izbaudīti un pārdzīvoti visi iepriekšējie attiecību posmi. Tas ir dvēseļu kopības laiks. Līdz patiesas mīlestības periodam cilvēki iet ļoti ilgu laiku, kopīgi pārvarot sarežģītus dzīves posmus un situācijas.

FOTO: Depositphotos.com

Ģimene ir tik stipra, cik laimīgi jūtas vecāki, jo tieši viņi veido ģimenes pamatu. Taču cik bieži ikdienas rutīnā vecāki atceras par savām – vīra un sievas – attiecībām, to veidošanu un stiprināšanu? Par tuvām, mīļām sarunām un smiekliem, kultūras pasākumu apmeklēšanu, randiņiem? Lai pāriem atgādinātu, ka mīlestība ir kas īpašs, sargājams un lolojams, Latvijas vecāku organizācija «Mammamuntetiem.lv» aicina iesaistīties pāra attiecību stiprināšanas akcijā «#MīlaRestart. Iemīlies no jauna!». Tās ietvaros ikviens aicināts, ievietojot tematisku foto vai video savā sociālo tīklu kontā, pievienot tēmturi #MīlaRestart.