Mārtiņš Rītiņš atgriežas ar vērienu: pašam savs tirdziņš bez «plastmasas»

Runājot par plānoto, Mārtiņš stāsta, ka atvērs slow food tirdziņu (vietējs, sezonāls un tradicionāls), kurā darbosies 40 – 50 zemnieki un mājražotāji. Piedāvātie produkti būs dabīgi, bez nekādām ķīmijām un «plastmasas».

Atceroties savu ierašanos Latvijā deviņdesmitajos gados, kad kopīgi ar Holivudas režisoru veidojis filmu, Rītiņš saka: ja toreiz būtu zinājis to, ko šobrīd, tad nebūtu vis Latvijā, bet gan Holivudā.

Tāpat pieminot arī savu pirmo eksotisko pasūtījumu restorānam deviņdesmitajos gados, Mārtiņš min pirmoreiz «Reaton» ievestās garneles, kuras iegādājies 1000 latu vērtībā. Diemžēl nedēļas nogalē bija saplīsusi saldētava un visas garneles sabojājušās. Nekas cits nav atlicis, kā vien dārgo pirkumu izmest. Par «celmlauzi» šefpavāru var dēvēt arī tādēļ, ka restorānu ēdienkartēs, vēlāk arī veikalos, parādījās jūras ķemmītes, kuras šobrīd pazīst un gatavo daudzi.

Uz jautājumu par mīļāko produktu, ko ikdienā Mārtiņš lieto, atbilde nekad nemainoties – mīļākais ēdiens esot katras dienas atvestā svaigā produkcija. Savukārt par labu produktu šefpavārs dēvē tādu, kuru zemnieks pats ir audzējis un gatavojis savā virtuvē, nevis tādu, kas nācis no rūpnīcas. Arī no ēdiena, kas tiek gatavots ātrās ēdināšanas uzņēmumos un sildīts mikroviļņu krāsnīs, Rītiņš turas pa gabalu. Tas tāpēc, ka māte jau kopš bērnības ieaudzinājusi mīlestību pret dārzu un svaigiem, kvalitatīviem produktiem. Šo viņš min arī kā iemeslu savai un brāļu labajai veselībai – kvalitatīvas pārtikas lietošana uzturā jau no mazotnes.

Par iemeslu, kāpēc cilvēkiem ir tik grūti iesākt šo «pareizo» ēšanu ar zemnieku svaigajiem produktiem, Mārtiņš min atšķirīgo domāšanu un laika trūkumu, jo uzsildīt ēdienu mikroviļņu krāsnī ir ātrāk. Kā arī daudziem ēdiens no iepakojuma šķiet garšīgs, kaut arī pastāv risks, ka tas var būt veselībai kaitīgs. Šefpavārs iesaka vienmēr izlasīt produktu sastāvdaļas, un, ja tās nav pat izrunājamas, tad labāk būtu no šāda produkta atturēties.